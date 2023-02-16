Лукашенко готов предоставить Беларусь для наступления рф на Украину - какое условие

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов предоставить территорию Беларуси для наступления рф. Также он готов воевать с россиянами, но лишь в том случае, если хоть один солдат из Украины придет в Беларусь убивать его людей.

Об этом пишет Медуза.

Заявление Лукашенко

"Мы ни в коем случае не собираемся вводить свои войска на территорию Украины. Мобилизацию мы никакую не объявляли. Но к войне готовимся в плане того, чтобы против нас не была совершена агрессия", — сказал он.

По словам Лукашенко, нельзя называть ситуацию вторжением рф. По мнению беларусского диктатора, это защита интересов рф и тех людей, которые там жили, — русских людей.

"Украинские власти сами спровоцировали российскую спецоперацию. Надо было договориться с Россией о том, чтобы не было войны, но все было нацелено на то, чтобы развязать войну. Хотите мира в Украине — давайте с завтрашнего дня начнем говорить о мире. С Россией можно договориться о невероятном, если не ставить предварительных условий", — указал Лукашенко.

Напомним, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил в Минск президента США Джо Байдена для встречи с Владимиром Путиным, чтобы "остановить войну" против Украины. Лукашенко готов его принять, если он хочет мира.

При этом Лукашенко уточнил, что даже путин подлетит в Минск. По словам белорусского диктатора, они могут втроем встретиться, мол почему нет, ради прекращения войны.