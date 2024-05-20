Готуючись до наступу РФ, Україна таємно перекинула війська під Харків, — ЗМІ

Українські військові. Фото: Генштаб

У країнські військові були таємно перекинуті на Харківщину перед новим наступом Росії. Пересування відбулося на початку травня.

Про це пише видання Sky News у неділю, 19 травня.

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Артилеристи 57-ї бригади, які зараз протистоять російським атакам у Вовчанську, розповіли, що пересування могло відбутися ще раніше для кращої підготовки до російського наступу, який розпочався 10 травня.

Військовий, на ім'я Олександр, заявив, що перед початком штурму українські сили вже атакували цілі в Росії, оскільки знали, що там збираються сили противника. Він зазначив, що російські війська спочатку атакували українські позиції колонами по 30-50 солдатів, а українські сили відповідали вогнем. Він також зазначив, що наступ почався з трьох годин артилерійського вогню по українських позиціях. Згодом російські військові перетнули кордон.

На даний момент, за словами артилеристів, їм не вистачає боєприпасів, що обмежує їхню здатність завдавати більшої шкоди ворогу. Вони зазначають, що російські сили мають перевагу у кількості випущених снарядів у співвідношенні 5 до 1.

Нагадаємо, бійці 47-го окремого інженерного батальйону, які відповідають за інженерне забезпечення північної частини Харківської області, поскаржились на неефективне укріплення.

Раніше ми повідомляли про те, що в Центрі протидії дезінформації спростували чутки про відсутність ліній оборони в Харківській області.