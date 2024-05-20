Украинские военные. Фото: Генштаб

Украинские военные были тайно перекинуты в Харьковскую область перед новым наступлением России. Перемещение произошло в начале мая.

Об этом пишет издание Sky News в воскресенье, 19 мая.

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Артиллеристы 57-й бригады, которые сейчас противостоят российским атакам в Волчанске, рассказали, что перемещение могло состояться еще раньше для лучшей подготовки к российскому наступлению, которое началось 10 мая.

Военный, по имени Александр, заявил, что перед началом штурма украинские силы уже атаковали цели в России, поскольку знали, что там собираются силы противника. Он отметил, что российские войска сначала атаковали украинские позиции колоннами по 30-50 солдат, а украинские силы отвечали огнем. Он также отметил, что наступление началось с трех часов артиллерийского огня по украинским позициям. Впоследствии российские военные пересекли границу.

На данный момент, по словам артиллеристов, им не хватает боеприпасов, что ограничивает их способность наносить больший вред врагу. Они отмечают, что российские силы обладают преимуществом в количестве выпущенных снарядов в соотношении 5 к 1.

Напомним, бойцы 47-го отдельного инженерного батальона, отвечающие за инженерное обеспечение северной части Харьковской области, пожаловались на неэффективное укрепление.

Ранее мы сообщали, что в Центре противодействия дезинформации опровергли слухи об отсутствии линий обороны в Харьковской области.