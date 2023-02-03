Вербували проукраїнських громадян і готувлаи теракти — на Дніпропетровщині СБУ викрила російську агентура

Готували теракти і збирали дані про позиції ЗСУ: СБУ викрила російську агентуру на Дніпропетровщині
Служба безпеки України викрила російську агентуру, яка збирала розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах сходу України. Усім фігурантам повідомлено про підозру у державній зраді.
Про це повідомили в пресцентрі Служби безпеки.
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Що відомо про агентурну групу
За інформацією правоохоронців, насамперед вони намагались виявити розташування законспірованих баз Сил спеціальних операцій ЗСУ, а також локації інженерних укріплень і навчальних центрів українських військ.
Для цього ворожі поплічники постійно намагались розширювати власну мережу інформаторів, зокрема серед українських військових та правоохоронців. Крім того, у разі наближення окупаційних угруповань до Дніпропетровщини агенти ФСБ мали забезпечити їм підтримку у вигляді вчинення диверсій і терактів на території регіону.
За даними слідства, агентурну групу очолював колишній працівник місцевого підрозділу розформованої міліції, якого російська спецслужба завербувала задовго до початку повномасштабного вторгнення. Зловмисник фактично перебував у статусі ворожого резидента і отримав завдання сформувати власну агентурну мережу для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.
Після 24 лютого минулого року ворог активізував діяльність своєї резидентури для збору розвідувальної інформації.
У разі захоплення регіону російські загарбники обіцяли своїм поплічникам керівні "посади" в місцевих окупаційних адміністраціях.
Співробітники СБУ поетапно задокументували факти злочинної діяльності ворожих агентів.
Обшуки в колаборантів
Під час обшуків за місцями їхнього проживання правоохоронці виявили:
- вогнепальну зброю з глушниками;
- бойові гранати;
- набої різного калібру;
- засоби зв’язку для конспіративної комунікації з представниками ФСБ.
Яке покарання загрожує ворожим поплічникам
У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ст. 111 Кримінального кодексу України, фігурантам повідомлено про підозру у державній зраді, а судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила схему розкрадання коштів на харчах для ЗСУ. Загальна сума збитків становить 119,5 млн грн.