Вербували проукраїнських громадян і готувлаи теракти — на Дніпропетровщині СБУ викрила російську агентура

Усім фігурантам повідомили про підозру у держзраді

Служба безпеки України викрила російську агентуру, яка збирала розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах сходу України. Усім фігурантам повідомлено про підозру у державній зраді.

Про це повідомили в пресцентрі Служби безпеки.

Що відомо про агентурну групу

За інформацією правоохоронців, насамперед вони намагались виявити розташування законспірованих баз Сил спеціальних операцій ЗСУ, а також локації інженерних укріплень і навчальних центрів українських військ.

Для цього ворожі поплічники постійно намагались розширювати власну мережу інформаторів, зокрема серед українських військових та правоохоронців. Крім того, у разі наближення окупаційних угруповань до Дніпропетровщини агенти ФСБ мали забезпечити їм підтримку у вигляді вчинення диверсій і терактів на території регіону.

За даними слідства, агентурну групу очолював колишній працівник місцевого підрозділу розформованої міліції, якого російська спецслужба завербувала задовго до початку повномасштабного вторгнення. Зловмисник фактично перебував у статусі ворожого резидента і отримав завдання сформувати власну агентурну мережу для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

Після 24 лютого минулого року ворог активізував діяльність своєї резидентури для збору розвідувальної інформації.

У разі захоплення регіону російські загарбники обіцяли своїм поплічникам керівні "посади" в місцевих окупаційних адміністраціях.

Співробітники СБУ поетапно задокументували факти злочинної діяльності ворожих агентів.

Обшуки в колаборантів

Під час обшуків за місцями їхнього проживання правоохоронці виявили:

вогнепальну зброю з глушниками;

бойові гранати;

набої різного калібру;

засоби зв’язку для конспіративної комунікації з представниками ФСБ.

Яке покарання загрожує ворожим поплічникам

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ст. 111 Кримінального кодексу України, фігурантам повідомлено про підозру у державній зраді, а судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила схему розкрадання коштів на харчах для ЗСУ. Загальна сума збитків становить 119,5 млн грн.