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Готували теракти і збирали дані про позиції ЗСУ: СБУ викрила російську агентуру на Дніпропетровщині

3 лютого 2023 14:28
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Вербували проукраїнських громадян і готувлаи теракти — на Дніпропетровщині СБУ викрила російську агентура
Усім фігурантам повідомили про підозру у держзраді
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

Служба безпеки України викрила російську агентуру, яка збирала розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах сходу України. Усім фігурантам повідомлено про підозру у державній зраді. 

Про це повідомили в пресцентрі Служби безпеки

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Що відомо про агентурну групу

За інформацією правоохоронців, насамперед вони намагались виявити розташування законспірованих баз Сил спеціальних операцій ЗСУ, а також локації інженерних укріплень і навчальних центрів українських військ.

Для цього ворожі поплічники постійно намагались розширювати власну мережу інформаторів, зокрема серед українських військових та правоохоронців. Крім того, у разі наближення окупаційних угруповань до Дніпропетровщини агенти ФСБ мали забезпечити їм підтримку у вигляді вчинення диверсій і терактів на території регіону.

За даними слідства, агентурну групу очолював колишній працівник місцевого підрозділу розформованої міліції, якого російська спецслужба завербувала задовго до початку повномасштабного вторгнення. Зловмисник фактично перебував у статусі ворожого резидента і отримав завдання сформувати власну агентурну мережу для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

Після 24 лютого минулого року ворог активізував діяльність своєї резидентури для збору розвідувальної інформації.

У разі захоплення регіону російські загарбники обіцяли своїм поплічникам керівні "посади" в місцевих окупаційних адміністраціях.
Співробітники СБУ поетапно задокументували факти злочинної діяльності ворожих агентів.

Обшуки в колаборантів

Під час обшуків за місцями їхнього проживання правоохоронці виявили:

  • вогнепальну зброю з глушниками;
  • бойові гранати;
  • набої різного калібру;
  • засоби зв’язку для конспіративної комунікації з представниками ФСБ.

обшуки

обшуки

Яке покарання загрожує ворожим поплічникам

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ст. 111 Кримінального кодексу України, фігурантам повідомлено про підозру у державній зраді,  а судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

обшуки

обшуки

обшуки

обшуки

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила схему розкрадання коштів на харчах для ЗСУ. Загальна сума збитків становить 119,5 млн грн.

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