Вербовали проукраинских граждан и готовили теракты — в Днепропетровской области СБУ разоблачила российскую агентура

Готовили теракты и собирали данные о позициях ВСУ: СБУ разоблачила российскую агентуру в Днепропетровской области
Служба безопасности Украины разоблачила российскую агентуру, собиравшую разведданные о местах дислокации и перемещения подразделений Сил обороны в прифронтовых районах востока Украины. Все фигуранты сообщены о подозрении в государственной измене.
Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности.
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Что известно об агентурной группе
По информации правоохранителей, в первую очередь, они пытались выявить расположение законспирированных баз Сил специальных операций ВСУ, а также локации инженерных укреплений и учебных центров украинских войск.
Для этого вражеские приспешники постоянно пытались расширять собственную сеть информаторов, в том числе среди украинских военных и правоохранителей. Кроме того, в случае приближения оккупационных группировок к Днепропетровщине агенты ФСБ должны обеспечить им поддержку посредством совершения диверсий и терактов на территории региона.
По данным следствия, агентурную группу возглавлял бывший работник местного подразделения расформированной милиции, которого российская спецслужба завербовала задолго до начала полномасштабного вторжения. Злоумышленник фактически находился в статусе вражеского резидента и получил задание сформировать собственную агентурную сеть для разведывательно-подрывной деятельности против Украины.
После 24 февраля прошлого года враг активизировал деятельность своей резидентуры по сбору разведывательной информации.
В случае захвата региона российские захватчики обещали своим приспешникам руководящие "должности" в местных оккупационных администрациях.
Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали факты преступной деятельности вражеских агентов.
Обыски у коллаборантов
Во время обысков по местам их проживания правоохранители обнаружили:
- огнестрельное оружие с глушителями;
- боевые гранаты;
- патроны разного калибра;
- средства связи для конспиративной коммуникации с представителями ФСБ
Какое наказание грозит враждебным приспешникам
В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ст. 111 Уголовного кодекса Украины, фигурантам сообщено о подозрении в государственной измене, а судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, недавно СБУ разоблачила схему хищения средств на продуктах для ВСУ. Общая сумма ущерба составляет 119,5 млн грн.