Вербовали проукраинских граждан и готовили теракты — в Днепропетровской области СБУ разоблачила российскую агентура

Всем фигурантам сообщили о подозрении в госизмене

Служба безопасности Украины разоблачила российскую агентуру, собиравшую разведданные о местах дислокации и перемещения подразделений Сил обороны в прифронтовых районах востока Украины. Все фигуранты сообщены о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности.

Что известно об агентурной группе

По информации правоохранителей, в первую очередь, они пытались выявить расположение законспирированных баз Сил специальных операций ВСУ, а также локации инженерных укреплений и учебных центров украинских войск.

Для этого вражеские приспешники постоянно пытались расширять собственную сеть информаторов, в том числе среди украинских военных и правоохранителей. Кроме того, в случае приближения оккупационных группировок к Днепропетровщине агенты ФСБ должны обеспечить им поддержку посредством совершения диверсий и терактов на территории региона.

По данным следствия, агентурную группу возглавлял бывший работник местного подразделения расформированной милиции, которого российская спецслужба завербовала задолго до начала полномасштабного вторжения. Злоумышленник фактически находился в статусе вражеского резидента и получил задание сформировать собственную агентурную сеть для разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

После 24 февраля прошлого года враг активизировал деятельность своей резидентуры по сбору разведывательной информации.

В случае захвата региона российские захватчики обещали своим приспешникам руководящие "должности" в местных оккупационных администрациях.

Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали факты преступной деятельности вражеских агентов.

Обыски у коллаборантов

Во время обысков по местам их проживания правоохранители обнаружили:

огнестрельное оружие с глушителями;

боевые гранаты;

патроны разного калибра;

средства связи для конспиративной коммуникации с представителями ФСБ

Какое наказание грозит враждебным приспешникам

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ст. 111 Уголовного кодекса Украины, фигурантам сообщено о подозрении в государственной измене, а судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, недавно СБУ разоблачила схему хищения средств на продуктах для ВСУ. Общая сумма ущерба составляет 119,5 млн грн.