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Греція відправить в Україну тисячі боєприпасів через Чехію — ЗМІ

2 квітня 2024 14:50
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Греція відправить в Україну тисячі боєприпасів через Чехію — ЗМІ
Українські танкісти. Ілюстративне фото: defence-ua.com
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Греція планує відправити значну кількість боєприпасів в Україну через територію Чехії. Ця ініціатива має на меті підтримати обороноздатність України у війні з Росією. 

Про це повідомляє грецьке видання IEidiseis.

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За даними ЗМІ, уряд Греції готується до відправлення значної партії боєприпасів та звернувся до профільного парламентського комітету з проханням про погодження цього кроку.

Боєприпаси, які планують відправити, походять зі складів грецької армії і характеризуються як "недіючі, але придатні до використання". Згідно з інформацією, ці боєприпаси будуть продані Чехії за 150 мільйонів євро.

Варто відзначити, що деякі з цих боєприпасів досі використовуються для навчальних цілей, що вказує на їхню велику цінність в аспекті підтримки обороноздатності.

Проте існують обговорення та зауваження щодо цього рішення. Деякі грецькі ЗМІ критикують його, стверджуючи, що Греція намагається використати ситуацію в Україні для реалізації своїх власних цілей.

Нагадаємо, що Франція активно працює над збільшенням виробничих потужностей для забезпечення України необхідними боєкомплектами та боєприпасами.

Також ми писали про те, що низка країн, які є тісними союзниками України, об'єдналися, аби покращити постачання зброї та боєприпасів для нашої держави. Так, США ведуть переговори про збільшення закупівель вибухівки з Туреччини, щоб збільшити виробництво артилерійських снарядів, які необхідні Збройним силам України.

Чехія
Греція
військова допомога
Україна
боєприпаси
війна в Україні

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