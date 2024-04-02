Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Греция отправит в Украину тысячи боеприпасов через Чехию — СМИ arrow

Греция отправит в Украину тысячи боеприпасов через Чехию — СМИ

2 апреля 2024 14:50
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Греция отправит в Украину тысячи боеприпасов через Чехию - СМИ
Украинские танкисты. Иллюстративное фото: defence-ua.com
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Греция планирует отправить большое количество боеприпасов в Украину через территорию Чехии. Целью этой инициативы является поддержать обороноспособность Украины в войне с Россией.

Об этом сообщает греческое издание IEidiseis.

Читайте также:

Боеприпасы для Украины

По данным СМИ, правительство Греции готовится к отправке значительной партии боеприпасов и обратилось в профильный парламентский комитет с просьбой о согласовании этого шага.

Боеприпасы, которые планируют отправить, находятся на складах греческой армии и характеризуются как "бездействующие, но пригодные к использованию". Согласно информации, эти боеприпасы будут проданы Чехии за 150 миллионов евро.

Следует отметить, что некоторые из этих боеприпасов до сих пор используются для учебных целей, что указывает на их ценность в аспекте поддержки обороноспособности.

Однако есть обсуждения и замечания по этому решению. Некоторые греческие СМИ критикуют его, утверждая, что Греция пытается использовать ситуацию в Украине для реализации своих целей.

Напомним, что Франция активно работает над увеличением производственных мощностей для обеспечения Украины необходимыми боекомплектами и боеприпасами.

Также мы писали о том, что ряд стран, тесных союзников Украины, объединились, чтобы улучшить поставки оружия и боеприпасов для нашего государства. Так, США ведут переговоры об увеличении закупок взрывчатки из Турции, чтобы увеличить производство артиллерийских снарядов, необходимых Вооруженным силам Украины.

Чехия
Греция
военная помощь
Украина
боеприпасы
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК