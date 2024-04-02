Греция отправит в Украину тысячи боеприпасов через Чехию — СМИ

Украинские танкисты. Иллюстративное фото: defence-ua.com

Греция планирует отправить большое количество боеприпасов в Украину через территорию Чехии. Целью этой инициативы является поддержать обороноспособность Украины в войне с Россией.

Об этом сообщает греческое издание IEidiseis.

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По данным СМИ, правительство Греции готовится к отправке значительной партии боеприпасов и обратилось в профильный парламентский комитет с просьбой о согласовании этого шага.

Боеприпасы, которые планируют отправить, находятся на складах греческой армии и характеризуются как "бездействующие, но пригодные к использованию". Согласно информации, эти боеприпасы будут проданы Чехии за 150 миллионов евро.

Следует отметить, что некоторые из этих боеприпасов до сих пор используются для учебных целей, что указывает на их ценность в аспекте поддержки обороноспособности.

Однако есть обсуждения и замечания по этому решению. Некоторые греческие СМИ критикуют его, утверждая, что Греция пытается использовать ситуацию в Украине для реализации своих целей.

Напомним, что Франция активно работает над увеличением производственных мощностей для обеспечения Украины необходимыми боекомплектами и боеприпасами.

Также мы писали о том, что ряд стран, тесных союзников Украины, объединились, чтобы улучшить поставки оружия и боеприпасов для нашего государства. Так, США ведут переговоры об увеличении закупок взрывчатки из Турции, чтобы увеличить производство артиллерийских снарядов, необходимых Вооруженным силам Украины.