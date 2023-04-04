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Громадянин Молдови за гроші переправляв укранців за кордон: скільки брав

4 квітня 2023 03:57
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Фото Державної прикордонної служби України
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На кордоні з Молдовою затримані троє громадян України та перевізник, який за гроші намагався переправити втікачів через Дністер.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ

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"Уродженці Харківської та Вінницької областей очікували "трансфер" на березі Дністра. Згодом, в ході проведення оперативних заходів, прикордонники також затримали й переправника. 27-річний громадянин Молдови на гумовому човні незаконно перетнув кордон, аби доставити "клієнтів" з України до іншого берега. Така подорож українцям коштувала по 4500 доларів США з кожного", — йдеться у повідомленні. 

Громадянину Молдови оголошено про підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

За такий злочин передбачено позбавлення волі на строк від 7 до 9 років. 

Нагадаємо, до Молдови не пустили росіянина, який брав участь у війні проти України. Військовослужбовця, який є громадянином рф, затримали в аеропорту Кишинева. Він хотів потрапити до Тирасполя.

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