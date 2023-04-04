Громадянин Молдови за гроші переправляв укранців за кордон: скільки брав
На кордоні з Молдовою затримані троє громадян України та перевізник, який за гроші намагався переправити втікачів через Дністер.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
"Уродженці Харківської та Вінницької областей очікували "трансфер" на березі Дністра. Згодом, в ході проведення оперативних заходів, прикордонники також затримали й переправника. 27-річний громадянин Молдови на гумовому човні незаконно перетнув кордон, аби доставити "клієнтів" з України до іншого берега. Така подорож українцям коштувала по 4500 доларів США з кожного", — йдеться у повідомленні.
Громадянину Молдови оголошено про підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).
За такий злочин передбачено позбавлення волі на строк від 7 до 9 років.
Нагадаємо, до Молдови не пустили росіянина, який брав участь у війні проти України. Військовослужбовця, який є громадянином рф, затримали в аеропорту Кишинева. Він хотів потрапити до Тирасполя.