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Гражданин Молдовы за деньги переправлял украинцев за границу: сколько брал

4 апреля 2023 03:57
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Фото Государственной пограничной службы Украины
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На границе с Молдовой задержаны три гражданина Украины и перевозчик, который за деньги пытался переправить беглецов через Днестр.

Об этом сообщает прессслужба ГНСУ .

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"Уроженцы Харьковской и Винницкой областей ожидали "трансфер" на берегу Днестра. Впоследствии, в ходе проведения оперативных мероприятий, пограничники также задержали и переправителя. 27-летний гражданин Молдовы на резиновой лодке незаконно пересек границу, чтобы доставить "клиентов" из Украины на другой берег "Такое путешествие украинцам стоило по 4500 долларов США с каждого" , — говорится в сообщении.

 

Гражданину Молдовы объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

За такое преступление предусмотрено лишение свободы сроком от 7 до 9 лет.

Напомним, в Молдову не пустили россиянина, участвовавшего в войне против Украины. Военнослужащего, являющегося гражданином россии, задержали в аэропорту Кишинева. Он хотел попасть в Тирасполь.

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