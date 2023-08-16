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Грошова допомога 700 тисяч гривень: хто з військових має право та як отримати

16 серпня 2023 04:45
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Виплати українським військовим — хто може отримати 700 тисяч гривень
Виплати українським військовим, які захищають країну на фронті. Колаж: Новини.LIVE
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

Понад 500 днів наші військові мужньо боронять Україну. Багато захисників отримують поранення, контузії та навіть тяжкі каліцтва під час бойових завдань. Саме тому державою передбачено одноразову грошову виплату в розмірі 700 тисяч гривень. 

Хто з військовослужбовців може отримати таку допомогу, розповідаємо далі в матеріалі.

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Хто має право на виплату 

Одноразову грошову виплату можуть отримати військові, які:

  • отримали каліцтво під час бойового завдання;
  • зазнали травм під час несення військової служби;
  • отримали інвалідність внаслідок хвороби чи нещасного випадку під час несення служби;
  • були травмовані й частково втратили працездатність. 

Від чого залежить розмір виплати

Як повідомляє юрист Михайло Лобунько, розмір фінансової допомоги у зв’язку з інвалідністю військовослужбовців залежить від багатьох факторів, зокрема має значення ступінь каліцтва або поранення, місце й час їх отримання. 

 

Виплати українським військовим — хто може отримати 700 тисяч гривень
Виплати українським військовим. Фото: google.com

Який може бути розмір фінансової допомоги військовим 

В залежності від різних обставин виплати можуть бути наступними: 

  • 300 прожиткових мінімумів (776 700 гривень) — військові, які зазнали травм, поранень, каліцтв під час виконання бойового завдання та отримали інвалідність II групи;
  • 90 прожиткових мінімумів (233  010 гривень) — військові, які отримали інвалідність внаслідок хвороби чи нещасного випадку під час несення служби;
  • 70 прожиткових мінімумів (181 230 гривень) — військовослужбовці, які були травмовані й частково втратили працездатність (виплата передбачена після проходження МСЕК чи доведення факту травмування);
  • 50 прожиткових мінімумів (129 450 гривень) — строковики, які зазнали травм під час несення військової служби, військовозобов'язані й резервісти, які були призвані на збори чи проходження служби в резерві й зазнали травм. 

Раніше ми повідомляли, хто з військових має право на безкоштовне житло та інші житлові пільги.

Нагадаємо, ми писали, як родичам загиблого військового отримати виплати від держави. 

Також ми розповідали, хто з військовослужбовців має право отримати виплати для розв'язання соціально-побутових питань та як це зробити. 

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