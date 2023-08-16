Виплати українським військовим — хто може отримати 700 тисяч гривень

Грошова допомога 700 тисяч гривень: хто з військових має право та як отримати
Понад 500 днів наші військові мужньо боронять Україну. Багато захисників отримують поранення, контузії та навіть тяжкі каліцтва під час бойових завдань. Саме тому державою передбачено одноразову грошову виплату в розмірі 700 тисяч гривень.
Хто з військовослужбовців може отримати таку допомогу, розповідаємо далі в матеріалі.
Хто має право на виплату
Одноразову грошову виплату можуть отримати військові, які:
- отримали каліцтво під час бойового завдання;
- зазнали травм під час несення військової служби;
- отримали інвалідність внаслідок хвороби чи нещасного випадку під час несення служби;
- були травмовані й частково втратили працездатність.
Від чого залежить розмір виплати
Як повідомляє юрист Михайло Лобунько, розмір фінансової допомоги у зв’язку з інвалідністю військовослужбовців залежить від багатьох факторів, зокрема має значення ступінь каліцтва або поранення, місце й час їх отримання.
Який може бути розмір фінансової допомоги військовим
В залежності від різних обставин виплати можуть бути наступними:
- 300 прожиткових мінімумів (776 700 гривень) — військові, які зазнали травм, поранень, каліцтв під час виконання бойового завдання та отримали інвалідність II групи;
- 90 прожиткових мінімумів (233 010 гривень) — військові, які отримали інвалідність внаслідок хвороби чи нещасного випадку під час несення служби;
- 70 прожиткових мінімумів (181 230 гривень) — військовослужбовці, які були травмовані й частково втратили працездатність (виплата передбачена після проходження МСЕК чи доведення факту травмування);
- 50 прожиткових мінімумів (129 450 гривень) — строковики, які зазнали травм під час несення військової служби, військовозобов'язані й резервісти, які були призвані на збори чи проходження служби в резерві й зазнали травм.
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