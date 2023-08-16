Виплати українським військовим — хто може отримати 700 тисяч гривень

Виплати українським військовим, які захищають країну на фронті. Колаж: Новини.LIVE

Понад 500 днів наші військові мужньо боронять Україну. Багато захисників отримують поранення, контузії та навіть тяжкі каліцтва під час бойових завдань. Саме тому державою передбачено одноразову грошову виплату в розмірі 700 тисяч гривень.

Хто з військовослужбовців може отримати таку допомогу, розповідаємо далі в матеріалі.

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Одноразову грошову виплату можуть отримати військові, які:

отримали каліцтво під час бойового завдання;

зазнали травм під час несення військової служби;

отримали інвалідність внаслідок хвороби чи нещасного випадку під час несення служби;

були травмовані й частково втратили працездатність.

Від чого залежить розмір виплати

Як повідомляє юрист Михайло Лобунько, розмір фінансової допомоги у зв’язку з інвалідністю військовослужбовців залежить від багатьох факторів, зокрема має значення ступінь каліцтва або поранення, місце й час їх отримання.

Виплати українським військовим. Фото: google.com

Який може бути розмір фінансової допомоги військовим

В залежності від різних обставин виплати можуть бути наступними:

300 прожиткових мінімумів ( 776 700 гривень ) — військові, які зазнали травм, поранень, каліцтв під час виконання бойового завдання та отримали інвалідність II групи;

) — військові, які зазнали травм, поранень, каліцтв під час виконання бойового завдання та отримали інвалідність II групи; 90 прожиткових мінімумів ( 233 010 гривень ) — військові, які отримали інвалідність внаслідок хвороби чи нещасного випадку під час несення служби;

) — військові, які отримали інвалідність внаслідок хвороби чи нещасного випадку під час несення служби; 70 прожиткових мінімумів ( 181 230 гривень ) — військовослужбовці, які були травмовані й частково втратили працездатність (виплата передбачена після проходження МСЕК чи доведення факту травмування);

) — військовослужбовці, які були травмовані й частково втратили працездатність (виплата передбачена після проходження МСЕК чи доведення факту травмування); 50 прожиткових мінімумів (129 450 гривень) — строковики, які зазнали травм під час несення військової служби, військовозобов'язані й резервісти, які були призвані на збори чи проходження служби в резерві й зазнали травм.

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