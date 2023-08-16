Выплаты украинским военным — кто может получить 700 тысяч гривен

Денежная помощь 700 тысяч гривен: кто из военных имеет право и как получить
Более 500 дней наши военные мужественно защищают Украину. Многие защитники получают ранения, контузии и даже тяжелые увечья во время боевых задач. Именно поэтому государством предусмотрена единовременная денежная выплата в размере 700 тысяч гривен.
Кто из военнослужащих может получить такую помощь, рассказываем в материале.
Кто имеет право на выплату
Одноразовую денежную выплату могут получить военные, которые:
- получили увечье во время боевого задания;
- получили травмы во время несения военной службы;
- получили инвалидность вследствие болезни или несчастного случая при несении службы;
- были травмированы и частично утратили трудоспособность.
От чего зависит размер выплаты
Как сообщает юрист Михаил Лобунько, размер финансовой помощи в связи с инвалидностью военнослужащих зависит от многих факторов, в частности, имеет значение степень увечья или ранения, место и время их получения.
Какой может быть размер финансовой помощи военным
В зависимости от разных обстоятельств выплаты могут быть следующими:
- 300 прожиточных минимумов (776 700 гривен) — военные, которые получили травмы, ранения, увечья во время выполнения боевого задания и получили инвалидность II группы;
- 90 прожиточных минимумов (233 010 гривен) — военные, которые получили инвалидность в результате болезни или несчастного случая во время несения службы;
- 70 прожиточных минимумов (181 230 гривен) — военнослужащие, травмированные и частично потерявшие трудоспособность (выплата предусмотрена после прохождения МСЭК или доказания факта травмирования);
- 50 прожиточных минимумов (129 450 гривен) — срочники, которые получили травмы во время несения военной службы, военнообязанные и резервисты, которые были призваны на сборы или прохождение службы в резерве и получили травмы.
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