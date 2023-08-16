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Денежная помощь 700 тысяч гривен: кто из военных имеет право и как получить

16 августа 2023 04:45
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Выплаты украинским военным — кто может получить 700 тысяч гривен
Выплаты украинским военным, защищающим страну на фронте. Коллаж: Новини.LIVE
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Более 500 дней наши военные мужественно защищают Украину. Многие защитники получают ранения, контузии и даже тяжелые увечья во время боевых задач. Именно поэтому государством предусмотрена единовременная денежная выплата в размере 700 тысяч гривен.

Кто из военнослужащих может получить такую помощь, рассказываем в материале.

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Одноразовую денежную выплату могут получить военные, которые:

  • получили увечье во время боевого задания;
  • получили травмы во время несения военной службы;
  • получили инвалидность вследствие болезни или несчастного случая при несении службы;
  • были травмированы и частично утратили трудоспособность.

От чего зависит размер выплаты

Как сообщает юрист Михаил Лобунько, размер финансовой помощи в связи с инвалидностью военнослужащих зависит от многих факторов, в частности, имеет значение степень увечья или ранения, место и время их получения.

 

Выплаты украинским военным — кто может получить 700 тысяч гривен
Выплаты украинским военным. Фото: google.com

Какой может быть размер финансовой помощи военным

В зависимости от разных обстоятельств выплаты могут быть следующими:

  • 300 прожиточных минимумов (776 700 гривен) — военные, которые получили травмы, ранения, увечья во время выполнения боевого задания и получили инвалидность II группы;
  • 90 прожиточных минимумов (233 010 гривен) — военные, которые получили инвалидность в результате болезни или несчастного случая во время несения службы;
  • 70 прожиточных минимумов (181 230 гривен) — военнослужащие, травмированные и частично потерявшие трудоспособность (выплата предусмотрена после прохождения МСЭК или доказания факта травмирования);
  • 50 прожиточных минимумов (129 450 гривен) — срочники, которые получили травмы во время несения военной службы, военнообязанные и резервисты, которые были призваны на сборы или прохождение службы в резерве и получили травмы.

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