Выплаты украинским военным — кто может получить 700 тысяч гривен

Выплаты украинским военным, защищающим страну на фронте. Коллаж: Новини.LIVE

Более 500 дней наши военные мужественно защищают Украину. Многие защитники получают ранения, контузии и даже тяжелые увечья во время боевых задач. Именно поэтому государством предусмотрена единовременная денежная выплата в размере 700 тысяч гривен.

Кто из военнослужащих может получить такую помощь, рассказываем в материале.

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Одноразовую денежную выплату могут получить военные, которые:

получили увечье во время боевого задания;

получили травмы во время несения военной службы;

получили инвалидность вследствие болезни или несчастного случая при несении службы;

были травмированы и частично утратили трудоспособность.

От чего зависит размер выплаты

Как сообщает юрист Михаил Лобунько, размер финансовой помощи в связи с инвалидностью военнослужащих зависит от многих факторов, в частности, имеет значение степень увечья или ранения, место и время их получения.

Выплаты украинским военным. Фото: google.com

Какой может быть размер финансовой помощи военным

В зависимости от разных обстоятельств выплаты могут быть следующими:

300 прожиточных минимумов ( 776 700 гривен ) — военные, которые получили травмы, ранения, увечья во время выполнения боевого задания и получили инвалидность II группы;

) — военные, которые получили травмы, ранения, увечья во время выполнения боевого задания и получили инвалидность II группы; 90 прожиточных минимумов ( 233 010 гривен ) — военные, которые получили инвалидность в результате болезни или несчастного случая во время несения службы;

) — военные, которые получили инвалидность в результате болезни или несчастного случая во время несения службы; 70 прожиточных минимумов ( 181 230 гривен ) — военнослужащие, травмированные и частично потерявшие трудоспособность (выплата предусмотрена после прохождения МСЭК или доказания факта травмирования);

) — военнослужащие, травмированные и частично потерявшие трудоспособность (выплата предусмотрена после прохождения МСЭК или доказания факта травмирования); 50 прожиточных минимумов (129 450 гривен) — срочники, которые получили травмы во время несения военной службы, военнообязанные и резервисты, которые были призваны на сборы или прохождение службы в резерве и получили травмы.

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