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Гроссі повідомив, що росія планує зробити із ЗАЕС

24 березня 2023 07:14
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило про можливу роботу Росатому щодо відновлення трьох ліній електропередач на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), що може посилити контроль росії над Запорізькою АЕС.

Про це повідомляє американський Інститут дослідження війни.

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Контроль росії над ЗАЕС

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі 22 березня прокоментував інформацію про те, що російська державна корпорація Росатом працює над відновленням ліній електропередач для їх включення до енергосистеми окупованих територій, проте МАГАТЕ не змогло перевірити цю інформацію.

Гроссі повідомив, що співробітники МАГАТЕ на ЗАЕС були свідками тренування російських фахівців АЕС із досвідченим персоналом ЗАЕС у головному диспетчерському пункті станції. Російська влада заявила, що метою навчання є забезпечення кваліфікованих кадрів для роботи на заводі у разі нестачі ліцензованого персоналу.

Раніше ISW інформувало про спроби росії використати керівництво та персонал Росатому для встановлення контролю над ЗАЕС, щоб домогтися визнання російського контролю над ЗАЕС з боку МАГАТЕ. Ця ситуація продовжує викликати побоювання щодо впливу росії на атомну енергетику та безпеку в регіоні.

Нагадаємо, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що створення демілітаризованої зони навколо Запорізької атомної електростанції більше не розглядається. Він зазначив, що це рішення пов'язане з труднощами, які виникнуть під час верифікації в такій зоні, а також з мілітаризацією території навколо неї.

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