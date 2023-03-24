Гросси сообщил, что россия намеревается сделать с ЗАЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило о возможной работе Росатома по восстановлению трех линий электропередач на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), что может усилить контроль россии над Запорожской АЭС.
Об этом сообщает американский Институт исследования войны.
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Контроль рф над ЗАЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 22 марта прокомментировал информацию о том, что российская государственная корпорация Росатом работает над восстановлением линий электропередач для их включения в энергосистему оккупированных территорий, однако МАГАТЭ не смогло проверить эту информацию.
Гросси сообщил, что сотрудники МАГАТЭ на ЗАЭС были свидетелями тренировки российских специалистов АЭС с опытным персоналом ЗАЭС в главном диспетчерском пункте станции. Российские власти заявили, что целью обучения является обеспечение квалифицированных кадров для работы на заводе в случае нехватки лицензированного персонала.
Ранее ISW информировало о попытках россии использовать руководство и персонал Росатома для установления контроля над ЗАЭС, чтобы добиться признания российского контроля над ЗАЭС со стороны МАГАТЭ. Эта ситуация продолжает вызывать опасения относительно влияния рф на атомную энергетику и безопасность в регионе.
Напомним, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции больше не рассматривается. Он отметил, что это решение связано с трудностями, которые возникнут при процессе верификации в такой зоне, а также с милитаризацией территории вокруг нее.