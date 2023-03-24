Гросси сообщил, что россия намеревается сделать с ЗАЭС

Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило о возможной работе Росатома по восстановлению трех линий электропередач на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), что может усилить контроль россии над Запорожской АЭС.

Об этом сообщает американский Институт исследования войны.

Контроль рф над ЗАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 22 марта прокомментировал информацию о том, что российская государственная корпорация Росатом работает над восстановлением линий электропередач для их включения в энергосистему оккупированных территорий, однако МАГАТЭ не смогло проверить эту информацию.

Гросси сообщил, что сотрудники МАГАТЭ на ЗАЭС были свидетелями тренировки российских специалистов АЭС с опытным персоналом ЗАЭС в главном диспетчерском пункте станции. Российские власти заявили, что целью обучения является обеспечение квалифицированных кадров для работы на заводе в случае нехватки лицензированного персонала.

Ранее ISW информировало о попытках россии использовать руководство и персонал Росатома для установления контроля над ЗАЭС, чтобы добиться признания российского контроля над ЗАЭС со стороны МАГАТЭ. Эта ситуация продолжает вызывать опасения относительно влияния рф на атомную энергетику и безопасность в регионе.

Напомним, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции больше не рассматривается. Он отметил, что это решение связано с трудностями, которые возникнут при процессе верификации в такой зоне, а также с милитаризацией территории вокруг нее.