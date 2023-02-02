Грузія хоче, щоб рф повернула Абхазію в рамках мирної угоди з Україною: Данілов відреагував
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі хоче, щоб росія припинила окупацію території її країни в рамках можливої мирної угоди про припинення війни кремля в Україні. За словами лідерки, рф уже майже програла війну.
Про це пише Bloomberg.
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Що сказала Зурабішвілі
"Росія має знати, де проходять її кордони", — заявила Зурабішвілі.
Вона наголосила, що грузинські питання повинні бути на столі перемовин, тому що ніхто не повинен думати, що ця війна може бути вирішена без відступу росії з усіх окупованих територій.
За її словами, момент поразки російського диктатора володимира путіна в Україні швидко наближається.
"Росія вже практично програла битви, якщо не повністю війну", — зазначила Зурабішвілі.
Реакція України
Секретар РНБО України Олексій Данілов в ефірі телемарафону дорікнув владі Грузії в тому, що зараз вона хоче приєднатися до майбутньої перемоги над росією. На початку повномасштабного вторгнення країна проігнорувала спільні заклики до боротьби.
"Сьогодні я почув заяву президентки Грузії, яка вважає, що коли ми підписуватимемо з росією якісь мирні угоди, ми повинні туди включити Абхазію, частину Грузії, яку рф окупувала у 2008 році", — сказав Данілов.
Він нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну закликав Грузію допомагати та разом боротися з країною-агресором. Однак тоді країна "в обличчі цих осіб відмовчалася".
Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс висловив стурбованість послу Грузії в Україні Георгію Закарашвілі щодо можливого відновлення прямого авіасполучення з росією. Той запевнив, що відновлення авіарейсів з рф наразі не планується.
Також ми писали, що Грузія не може претендувати на членство в Євросоюзі, якщо її експрезидент та ексочільник Одещини Міхеїл Саакашвілі помре в грузинській тюрмі. Його справа напряму впливає на майбутнє країни.