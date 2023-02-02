Грузия хочет, чтобы рф вернула Абхазию в рамках мирного соглашения с Украиной

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что россия должна знать, где проходят ее границы

Президент Грузии Саломе Зурабишвили хочет, чтобы россия прекратила оккупацию территории ее страны в рамках возможного мирного соглашения о прекращении войны кремля в Украине. По словам лидера, россия уже почти проиграла войну.

Об этом пишет Bloomberg.

Что сказала Зурабишвили

"Россия должна знать, где проходят ее границы", — заявила Зурабишвили.

Она подчеркнула, что грузинские вопросы должны быть на столе переговоров, потому что никто не должен думать, что эта война может быть решена без отступления россии со всех оккупированных территорий.

По ее словам, момент поражения российского диктатора владимира путина в Украине быстро приближается.

"Россия уже практически проиграла битвы, если не полностью войну", — отметила Зурабишвили.

Реакция Украины

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона упрекнул власти Грузии в том, что сейчас они хотят присоединиться к предстоящей победе над россией. В начале полномасштабного вторжения страна проигнорировала общие призывы к борьбе.

"Сегодня я услышал заявление президента Грузии, которая считает, что когда мы будем подписывать с россией какие-то мирные соглашения, мы должны туда включить Абхазию, часть Грузии, которую рф оккупировала в 2008 году", — сказал Данилов.

Он напомнил, что в начале полномасштабного вторжения россии в Украину призвал Грузию помогать и вместе бороться со страной-агрессором. Однако тогда страна "в лице этих же лиц отмолчалась".

Напомним, заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис выразил обеспокоенность послу Грузии в Украине Георгию Закарашвили по поводу возможного возобновления прямого авиасообщения с россией. Тот заверил, что возобновление авиарейсов с рф пока не планируется.

Также мы писали, что Грузия не может претендовать на членство в Евросоюзе, если ее экс-президент и экс-глава Одесской области Михеил Саакашвили умрет в грузинской тюрьме. Его дело напрямую влияет на будущее страны.