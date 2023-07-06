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Гуменюк пояснила, яким регіонам України загрожують "Калібри"

6 липня 2023 07:26
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Гуменюк пояснила, яким регіонам України загрожують "Калібри"
Наталя Гуменюк. Фото: скріншот
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Дальність польоту ракет "Калібр", які уразили багатоповерховий будинок у Львові, становить 2,5 тисячі кілометрів. Тому під загрозою перебуває уся територія України.

Про це очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявила в ефірі національного телемарафону єдиних новин.

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Під загрозою — уся Україна

Наталя Гуменюк, коментуючи удар "Калібрами" по Львову, нагадала, що дальність польоту цих крилатих ракет, які випускають з кораблів у Чорному морі, становить 2,5 тисячі кілометрів.

Тому, підкреслила Гуменюк, під загрозою ракетного удару цим видом зброї кожного разу опиняється уся територія України.

Навіть ППО не панацея

Очільниця пресцентру Сил оборони півдня України також наголосила, що українцям в будь-якій ситуації необхідно дотримуватися норм безпеки і спускатися в укриття.

"З досвіду можемо зазначити, що такі наслідки можуть бути як від безпосереднього влучання, так і під час бойової роботи, коли над містом відбуваються збиття, і уламки також можуть нашкодити", — наголосила Наталя Гуменюк.

Нагадаємо, що у ніч проти 6 липня російські окупанти завдали удару "Калібрами" по Львову. Внаслідок влучання у багатоквартирний житловий будинок загинуло троє людей.

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