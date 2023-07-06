Гуменюк объяснила, каким регионам Украины угрожают "Калибры"

Наталья Гуменюк. Фото: скриншот

Дальность полета ракет "Калибр", поразивших многоэтажное здание во Львове, составляет 2,5 тысячи километров. Поэтому под угрозой находится вся территория Украины.

Об этом глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила в эфире национального телемарафона единых новостей.

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Под угрозой — вся Украина

Наталья Гуменюк, комментируя удар "Калибрами" по Львову, напомнила, что дальность полета этих крылатых ракет, которые выпускают с кораблей в Черном море, составляет 2,5 тысячи километров.

Поэтому, подчеркнула Гуменюк, под угрозой ракетного удара этим видом оружия каждый раз оказывается вся территория Украины.

Даже ПВО не панацея

Глава пресс-центра Сил обороны юга Украины также отметила, что украинцам в любой ситуации необходимо соблюдать нормы безопасности и спускаться в укрытие.

"Из опыта можем отметить, что такие последствия могут быть как от непосредственного попадания, так и во время боевой работы, когда над городом происходят сбивание ракет, и обломки также могут навредить", — подчеркнула Наталья Гуменюк.

Напомним, что в ночь на 6 июля российские оккупанты нанесли удар "Калибрами" по Львову. В результате попадания в многоквартирный жилой дом погибли три человека.