Гуменюк объяснила, каким регионам Украины угрожают "Калибры"
Дальность полета ракет "Калибр", поразивших многоэтажное здание во Львове, составляет 2,5 тысячи километров. Поэтому под угрозой находится вся территория Украины.
Об этом глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила в эфире национального телемарафона единых новостей.
Под угрозой — вся Украина
Наталья Гуменюк, комментируя удар "Калибрами" по Львову, напомнила, что дальность полета этих крылатых ракет, которые выпускают с кораблей в Черном море, составляет 2,5 тысячи километров.
Поэтому, подчеркнула Гуменюк, под угрозой ракетного удара этим видом оружия каждый раз оказывается вся территория Украины.
Даже ПВО не панацея
Глава пресс-центра Сил обороны юга Украины также отметила, что украинцам в любой ситуации необходимо соблюдать нормы безопасности и спускаться в укрытие.
"Из опыта можем отметить, что такие последствия могут быть как от непосредственного попадания, так и во время боевой работы, когда над городом происходят сбивание ракет, и обломки также могут навредить", — подчеркнула Наталья Гуменюк.
Напомним, что в ночь на 6 июля российские оккупанты нанесли удар "Калибрами" по Львову. В результате попадания в многоквартирный жилой дом погибли три человека.