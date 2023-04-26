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ГУР порадило росіянам не ходити 9 травня до Путіна на парад

26 квітня 2023 09:28
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
ГУР порадило росіянам не ходити 9 травня до Путіна на парад
Володимир Путін на параді 2022 року. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

На травневі свята росіянам краще утриматися від перебування поряд військовими об’єктами. Також не варто ходити на парад 9 травня, де будуть присутні військові злочинці РФ, зокрема, президент Володимир Путін.

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив у коментарі OBOZREVATEL.

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За словами Юсова, громадянам Росії варто триматися подалі від військових злочинців РФ та військових об’єктів на початку травня.

"Звичайно, якщо говорити про якісь акценти чи поради, то, думаю, що пересічним росіянам, цивільним, мирним жителям, які не пов'язані з воєнними злочинцями, злочинами та агресією Росії проти України, варто всі дні, як, власне, і всі прийдешні, уникати присутності та перебування поряд із воєнними злочинцями і військовими об'єктами, які можуть використовуватися в агресії так званої Російської Федерації проти України", — заявив представник ГУР.

Справедливе покарання

Юсов не став деталізувати свою пораду, заявивши, що це формулювання самодостатнє. 

"Україна робить і робитиме все, щоб захистити себе від військової агресії сучасної так званої Російської Федерації — Московії", — наголосив український розвідник.

Нагадаємо, що Червону площу в Москві хочуть перекрити на 9 травня. Обмеження діятимуть щонайменше два тижні. Росіянам, як попереджають у Федеральній службі охорони, також закриють вхід до Кремля та мавзолею Володимира Леніна.

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