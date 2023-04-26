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ГУР посоветовало россиянам не ходить 9 мая к Путину на парад

26 апреля 2023 09:28
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
ГУР посоветовало россиянам не ходить 9 мая к Путину на парад
Владимир Путин на параде 2022 года. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

На майские праздники россиянам лучше воздержаться от нахождения рядом военными объектами. Также не стоит ходить на парад 9 мая, где будут присутствовать военные преступники РФ, в частности президент Владимир Путин.

Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил в комментарии OBOZREVATEL.

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По словам Юсова, гражданам России следует держаться подальше от военных преступников РФ и военных объектов в начале мая.

"Конечно, если говорить о каких-то акцентах или советах, то, думаю, что рядовым россиянам, гражданским, мирным жителям, не связанным с военными преступниками, преступлениями и агрессией России против Украины, стоит все дни, как, собственно, и все грядущие, избегать присутствия и пребывания рядом с военными преступниками и военными объектами, которые могут использоваться в агрессии так называемой Российской Федерации против Украины", — заявил представитель ГУР.

Справедливое наказание

Юсов не стал детализировать свой совет, заявив, что эта формулировка самодостаточна.

"Украина делает и будет делать все, чтобы оградить себя от военной агрессии современной так называемой Российской Федерации — Московии", — подчеркнул украинский разведчик.

Напомним, что Красную площадь в Москве хотят перекрыть 9 мая. Ограничения будут действовать не менее двух недель. Россиянам, как предупреждают в Федеральной службе охраны, также закроют вход в Кремль и мавзолей Владимира Ленина.

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