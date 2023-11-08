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ГУР про ліквідацію колаборанта Філіпоненка — спільна з рухом опору операція

8 листопада 2023 13:10
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
ГУР про ліквідацію колаборанта Філіпоненка — спільна з рухом опору операція
Колаборант Михайло Філіпоненко. Фото: Луганськінформцентр
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В тимчасово окупованому Луганську було знищено воєнного злочинця Михайла Філіпоненка. Його вдалося ліквідувати під час спеціальної операції ГУР разом з представниками руху опору.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України.

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Подробиці ліквідації колаборанта

"8 листопада 2023 року о 08:40 внаслідок вибуху автомобіля було ліквідовано так званого депутата так званого "вєрховного совєта лнр" від російської партії лдпр ― філіпоненка міхаіла юрьєвіча", — зазначили у повідомленні.

колаборант підірівався у машині в Луганську
Автівка колаборанта. Фото: ГУР

За інформацією української розвідки, він був одним із організаторів катівень на окупованих територіях Луганської області, де він особисто жорстоко катував людей.

Зазначається, що Філіпоненко проживав за адресою м. Луганськ, вулиця Парашутна, 48.

колаборант підірівався у машині в Луганську
Автівка колаборанта. Фото: ГУР

ГУР все знає про зрадників

Завдяки спецоперації внаслідок ранкового вибуху злочинець загинув на місці. 

"Головне управління розвідки Міністерство оборони України застерігає: усі адреси проживання зрадників та місць їхньої служби терористичній Росії на тимчасово окупованих територіях України ― відомі! ГУР МО України констатує ― усі воєнні злочинці та колаборанти отримають справедливу відплату!", — запевнили у повідомленні.

колаборант підірівався у машині в Луганську
Скриншот допису з фейсбук-сторінки ГУР

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в тимчасово окупованому Луганську загинув відомий колаборант Михайло Філіпоненко. Як стало відомо, його підірвали у власному автомобілі.

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