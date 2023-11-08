Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2023 arrow ГУР о ликвидации коллаборанта Филипоненко — общая с движением сопротивления операция arrow

ГУР о ликвидации коллаборанта Филипоненко — общая с движением сопротивления операция

8 ноября 2023 13:10
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
ГУР о ликвидации коллаборанта Филипоненко — общая с движением сопротивления операция
Коллаборант Михаил Филипоненко. Фото: Луганскинформцентр
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Во временно оккупированном Луганске был уничтожен военный преступник Михаил Филипоненко. Его удалось ликвидировать в ходе специальной операции ГУР вместе с представителями движения сопротивления.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

Читайте также:

Подробности ликвидации коллаборанта

"8 ноября 2023 года в 08:40 в результате взрыва автомобиля был ликвидирован так называемый депутат так называемого "верховного совета лнр" от российской партии лдпр ― филипоненко михаил юрьевич", — отметили в сообщении.

коллаборант подрывался в машине в Луганске
Автомобиль коллаборанта. Фото: ГУР

По информации украинской разведки, он был одним из организаторов пыточних помещений на оккупированных территориях Луганской области, где он лично жестоко пытал людей.

Отмечается, что Филипоненко проживал по адресу г. Луганск, улица Парашютная, 48.

коллаборант подрывался в машине в Луганске
Автомобиль коллаборанта. Фото: ГУР

ГУР все знает о предателях

Благодаря спецоперации в результате утреннего взрыва преступник погиб на месте.

"Главное управление разведки Министерство обороны Украины предостерегает: все адреса проживания предателей и мест их службы террористической России на временно оккупированных территориях Украины ― известны! ГУР МО Украины констатирует ― все военные преступники и коллаборанты получат справедливое возмездие!", — заверили в сообщении.

коллаборант подрывался в машине в Луганске
Скриншот сообщения с фейсбук-страницы ГУР

Напомним, ранее мы сообщали, что во временно оккупированном Луганске погиб известный коллаборант Михаил Филипоненко. Как стало известно, его взорвали в собственном автомобиле.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

Шуляк рассказала, кто из оккупированных территорий может получить компенсацию более 200 тысяч грн - 80x80

Шуляк рассказала, кто из оккупированных территорий может получить компенсацию более 200 тысяч грн

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

06:40Цены на металлолом в ноябре. Сколько стоит 1 кг чермета в Украине.

Актуальное по теме