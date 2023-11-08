ГУР о ликвидации коллаборанта Филипоненко — общая с движением сопротивления операция

Коллаборант Михаил Филипоненко. Фото: Луганскинформцентр

Во временно оккупированном Луганске был уничтожен военный преступник Михаил Филипоненко. Его удалось ликвидировать в ходе специальной операции ГУР вместе с представителями движения сопротивления.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

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Подробности ликвидации коллаборанта

"8 ноября 2023 года в 08:40 в результате взрыва автомобиля был ликвидирован так называемый депутат так называемого "верховного совета лнр" от российской партии лдпр ― филипоненко михаил юрьевич", — отметили в сообщении.

Автомобиль коллаборанта. Фото: ГУР

По информации украинской разведки, он был одним из организаторов пыточних помещений на оккупированных территориях Луганской области, где он лично жестоко пытал людей.

Отмечается, что Филипоненко проживал по адресу г. Луганск, улица Парашютная, 48.

Автомобиль коллаборанта. Фото: ГУР

ГУР все знает о предателях

Благодаря спецоперации в результате утреннего взрыва преступник погиб на месте.

"Главное управление разведки Министерство обороны Украины предостерегает: все адреса проживания предателей и мест их службы террористической России на временно оккупированных территориях Украины ― известны! ГУР МО Украины констатирует ― все военные преступники и коллаборанты получат справедливое возмездие!", — заверили в сообщении.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы ГУР

Напомним, ранее мы сообщали, что во временно оккупированном Луганске погиб известный коллаборант Михаил Филипоненко. Как стало известно, его взорвали в собственном автомобиле.