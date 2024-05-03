ГУР проводить масштабну кібератаку на Татарстан — ЗМІ
Фахівці Головного управління розвідки проводять масштабну кібератаку на інтернет-провайдери та оператори мобільного зв’язку в російській республіці Татарстан. Їх ціллю є підприємства оборонно-промислового комплексу Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.
Кібератака ГУР на Татарстан
Повідомляється, що 3 травня фахівці ГУР МО проводять масштабну кібератаку на інтернет-провайдери та оператори мобільного зв’язку в російському Татарстані.
Головною ціллю кібероперації є мережі зв’язку в основній економічній зоні "Алабуга". Там розміщено понад 30 виробництв, зокрема важливі підприємства оборонно-промислового комплексу.
Також ця зона є однією з найбільших у РФ і приносить 59% сукупної виручки та 34% податкових зборів від усіх ОЕЗ країни.
Раніше ми повідомляли, що Українські хакери вчинили атаку на інформаційну інфраструктуру "Москолектора", відповідального за експлуатацію підземних водопровідних труб, кабелів зв’язку, електромереж та тепломереж у столиці Росії.
Нагадаємо, нещодавно СБУ ідентифікувала хакерів РФ, які атакували Київстар. До цього причетне Головне розвідувальне управління (ГРУ) генерального штабу РФ.
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