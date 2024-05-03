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ГУР проводить масштабну кібератаку на Татарстан — ЗМІ

3 травня 2024 12:24
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
ГУР проводить масштабну кібератаку на Татарстан — ЗМІ
Хакер проводить кібератаку. Фото ілюстративне: Lexinform
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Фахівці Головного управління розвідки проводять масштабну кібератаку на інтернет-провайдери та оператори мобільного зв’язку в російській республіці Татарстан. Їх ціллю є підприємства оборонно-промислового комплексу Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

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Повідомлення про кібератаку ГУР. Фото: скриншот

Кібератака ГУР на Татарстан

Повідомляється, що 3 травня фахівці ГУР МО проводять масштабну кібератаку на інтернет-провайдери та оператори мобільного зв’язку в російському Татарстані. 

Головною ціллю кібероперації є мережі зв’язку в основній економічній зоні "Алабуга". Там розміщено понад 30 виробництв, зокрема важливі підприємства оборонно-промислового комплексу.

Також ця зона є однією з найбільших у РФ і приносить 59% сукупної виручки та 34% податкових зборів від усіх ОЕЗ країни.

Раніше ми повідомляли, що Українські хакери вчинили атаку на інформаційну інфраструктуру "Москолектора", відповідального за експлуатацію підземних водопровідних труб, кабелів зв’язку, електромереж та тепломереж у столиці Росії.

Нагадаємо, нещодавно СБУ ідентифікувала хакерів РФ, які атакували Київстар. До цього причетне Головне розвідувальне управління (ГРУ) генерального штабу РФ. 

війна
кібератака
Україна
ГУР
Росія

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