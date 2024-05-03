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ГУР проводит масштабную кибератаку на Татарстан — СМИ

3 мая 2024 12:24
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
ГУР проводит масштабную кибератаку на Татарстан — СМИ
Хакер производит кибератаку. Фото иллюстративный: Lexinform
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Специалисты Главного управления разведки производят масштабную кибератаку на интернет-провайдеры и операторы мобильной связи в российской республике Татарстан. Их целью являются предприятия оборонно-промышленного комплекса России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

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Сообщение о кибератаке ГУР. Фото: скриншот

Кибератака ГУР на Татарстан

Сообщается, что 3 мая специалисты ГУР МО проводят масштабную кибератаку на интернет-провайдеры и операторы мобильной связи в Татарстане.

Главной целью кибероперации является сеть связи в основной экономической зоне "Алабуга". Там размещено более 30 производств, в том числе важные предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Также эта зона является одной из самых больших в РФ и приносит 59% совокупной выручки и 34% налоговых сборов от всех ОЭЗ страны.

Ранее мы сообщали, что украинские хакеры совершили атаку на информационную инфраструктуру "Москолектора", ответственного за эксплуатацию подземных водопроводных труб, кабелей связи, электросетей и теплосетей в столице России.

Напомним, недавно СБУ идентифицировала атакующих Киевстар хакеров РФ. К этому причастно Главное разведывательное управление (ГРУ) генерального штаба РФ.

война
кибератака
Украина
ГУР
Россия

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