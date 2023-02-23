Найкращі меми війни - ТОП жартів 2022-2023

І сміх і гріх: меми, які підтримували бойовий дух українців у війну
Війна стала випробуванням на міцність для кожного українця і для нації загалом. Цілий рік ми боремося за життя, яке важко назвати повноцінним і справжнім. Та після кожної повітряної тривоги і навіть після "прильотів", які приносять смерть, українці прокидаються, йдуть на роботу, відправляють дітей до школи і планують життя після — поїхати в Крим, повернутися з Європи додому і гуляти нічним Києвом, де не існує комендантської години.
24 лютого ми прокинулися в страху, відчували біль, плакали що є сили і не могли поглянути в завтрашній день. Цілий рік нас рятували ЗСУ, воїни в ТРО, волонтери і ще дещо — те, на створення чого не потрібні гроші, але ефект вражає — нація, яка живе у присутності смерті, сміялася через сльози.
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Новини.LIVE вирішило згадати меми, які об'єднували, вселяли віру, надавали сили, піднімали бойовий дух, рятували від депресій і страху.
Лютий
Українці не готувалися до війни, а вона прийшла. Та ми не зустрічали окупантів з обіймами, а одразу вказали їм дорогу додому. Захисник острову Зміїний на пропозицію російських солдат здатися відповів за всю країну: "Русский военный корабль, иди на...й".
Ця фраза поселилася в голові та серці кожного, як символ сили боротися з ворогом. Її почали друкувати на футболках, марках, розміщувати на білбордах.
Неабияк повеселила українців новина про те, що роми викрали ворожого танка. Тоді ставлення до ромів у суспільстві змінилося раз і назавжди, а в рашці напряглись. Бо думали, що у нас техніки немає, а у нас трактори виявилися сильнішими за їхній радянський метал.
Березень лютий
11 березня невизнаний Україною та світом президент білорусі олександр лукашенко говорив з російським диктатором володимиром путіним. І виправдовуючи вторгнення рф на Україну, показав "откуда на Беларусь готовилось нападение…". Ну і почалося…
Та відомою тоді стала не лише фраза агресорів. Українці закохалися в нове обличчя — аграрія та підприємця Олександра Поворознюка. Він за президента України Володимира Зеленського у першому турі не голосував, але у війну підтримав як тільки міг. "Вова, ї...ш їх, б...дь" заспівала вся країна.
Квітень лютий
У квітні на музику українці поклали подію — "Москва" згоріла і втонула. Наші захисники змогли дістати ракетою "Нептун" флагман російського флоту "Москва". Було радісно дивитися, як вона горить і як тоне. Ба більше, з крейсером почали асоціювати кремль, який також став мемом у вогні.
Травень лютий
На росії 9 травня традиційно влаштували парад. Та цього року до нього була особлива увага. Українці акумулювали всю злість у творчість і малювали двохсотих на червоній площі росії.
Червень лютий
Купити Байрактар — легко. Це чи не перший великий збір, який українці закрили за кілька днів і побачили силу кожної гривні, а світ побачив силу нашої нації. Відтоді мемом став волонтер Сергій Притула, який оголошував збір за збором і звітував про шокуючі результати.
Липень лютий
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про свою відставку. Це шокувало українців, адже вони закохалися у політика з моменту його першого приїзду в Україну під час повномасштабної війни. Йому присвячували десерти, дарували сувеніри, а з його слів робили трендові пісні. Навіть сам Джонсом з посмішкою слухав трек з його відомим "Добрий день Everybody".
Серпень лютий
Літо пройшло повз українців. Та приємним закінченням втраченого сезону відпусток і канікул стала втеча росіян з українського Криму. Після новин про вибухи на аеродромі в Новофедорівці вони валили додому і плакали. Ох, як їм було душевно та по-домашньому в українській Алушті.
Вересень лютий
Світ боявся ядерного вибуху, яким погрожувала Україні росія. Та наші люди, які вже пережили тисячі жахіть, були готові до всього. В останній день життя сумувати українці не збиралися, в планах були оргії на Щекавиці.
Жовтень лютий
Руйнування Кримського мосту, що з'єднує окупований півострів з росією, важко описати словами. Тому українці малювали марки, створювали мерчі, співали пісні. З ідеєю для пісні, до речі, допоміг і творчий президент творчої країни, який порадив росіянам "курити там, де ще не попало".
Листопад лютий
Всі раділи за Херсон, всі хотіли у Херсон, всі їхали у Херсон. І це було щастя.
Грудень лютий
Ми майже готували сани з літа. Не купували генератори заздалегідь, але знали, що зима буде важкою. В країні блекаут, а в мережі — меми. Бо міста без світла, але світлі голови продовжують творити.
Січень лютий
Як тільки канцлер Німеччини Олаф Шольц надав згоду передати Україні німецькі танки — соцмережі вибухнули.
Раніше люди жартували про леопардові лосини, а тепер одягають їх з задоволенням, бо леопард в моді, якщо ним наші захисники йтимуть у контрнаступ.
Знову лютий
Кілька днів до річниці повномасштабного вторгнення і на росії починають вигадувати казки, що Україна втратила рівень підтримки від США. Тим часом у Києві історична подія — в гостях Джо Байден. І українцям не до казок, їм до мемів.