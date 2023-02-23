Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow И смех и грех: мемы, поддерживавшие боевой дух украинцев в войну arrow

И смех и грех: мемы, поддерживавшие боевой дух украинцев в войну

23 февраля 2023 08:00
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Лучшие мемы войны - ТОП шуток 2022-2023
Подборка мемов, созданных украинцами за год войны
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Война стала испытанием на крепость для каждого украинца и для нации в целом. Целый год мы боремся за жизнь, которую трудно назвать полноценной и настоящей. Но после каждой воздушной тревоги и даже после приносящих смерть украинцы просыпаются, идут на работу, отправляют детей в школу и планируют жизнь после — поехать в Крым, вернуться из Европы домой и гулять по ночному Киеву, где нет комендантского часа.

24 февраля мы проснулись в страхе, чувствовали боль, плакали что есть силы и не могли посмотреть в завтрашний день. Целый год нас спасали ВСУ, воины в ТРО, волонтеры и еще кое-что — на создание чего не нужны деньги, но эффект поражает — живущая в присутствии смерти нация смеялась через слезы.

Читайте также:

Новини.LIVE решило вспомнить мемы, которые объединяли, внушали веру, придавали силы, поднимали боевой дух, спасали от депрессий и страха.

Февраль

Украинцы не готовились к войне, а она пришла. Но мы не встречали оккупантов с объятиями, а сразу указали им дорогу домой. Защитник острова Змеиный на предложение русских солдат сдаться ответил за всю страну: "Русский военный корабль, иди на...й".

мем

Эта фраза поселилась в голове и сердце каждого, как символ силы сражаться с врагом. Ее начали печатать на футболках, марках, размещать на биллбордах.

мем

мем

Весьма повеселела украинцев новость о том, что ромы похитили вражеского танка. Тогда отношение к ромам в обществе изменилось раз и навсегда, а в решке напряглись. Потому что думали, что у нас техники нет, а у нас тракторы оказались сильнее их советского металлолома.

  •  
  •  
  •  
1/3 _ 3

Март февраль

11 марта непризнанный Украиной и миром президент Беларуси Александр Лукашенко говорил с российским диктатором владимиром путиным. И оправдывая вторжение рф и в Украину, показал "откуда на Беларусь готовилось нападение…". Ну и началось…

мем

мем

мем

Но известна тогда стала не только фраза агрессоров. Украинцы влюбились в новое лицо агрария и предпринимателя Александра Поворознюка. Он за президента Украины Владимира Зеленского в первом туре не голосовал, но в войну поддержал, как только мог. "Вова, е...шь, их б...дь" спела вся страна.

мем

Апрель февраль

В апреле на музыку украинцы положили событие "Москва" сгорела и утонула. Наши защитники смогли достать ракетой "Нептун" флагман российского флота "Москва". Было радостно смотреть, как она горит и как тонет. Более того, с крейсером начали ассоциировать кремль, который также стал мемом в огне.

мем

мем

мем

мем

Май февраль

В россии 9 мая традиционно устроили парад. Но в этом году к нему было особое внимание. Украинцы аккумулировали всю злобу в творчестве и рисовали двухсотых на красной площади россии.

  •  
  •  
  •  
1/3 _ 3

мем

мем

Июнь февраль

Купить Байрактар легко. Это едва ли не первый большой сбор, который украинцы закрыли за несколько дней и увидели силу каждой гривны, а мир увидел силу нашей нации. С тех пор мемом стал волонтер Сергей Притула, который объявлял сбор за сбором и отчитывался о шокирующих результатах.

мем

мем

мем

Июль февраль

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о своей отставке. Это шокировало украинцев, ведь они влюбились в политика с момента первого приезда в Украину во время полномасштабной войны. Ему посвящали десерты, дарили сувениры, а по его словам делали трендовые песни. Даже сам Джонсом с улыбкой слушал трек с его известным "Добрый день Everybody".

мем

мем

Август февраль

Лето прошло мимо украинцев. Но приятным окончанием утраченного сезона отпусков и каникул стало бегство россиян из украинского Крыма. После новостей о взрывах на аэродроме в Новофедоровке они валили домой и плакали. Как им было душевно и по-домашнему в украинской Алуште.

  •  
  •  
1/2 _ 2

Сентябрь февраль

Мир боялся ядерного взрыва, которым угрожала Украине россия. Но наши люди, уже пережившие тысячи ужасов, были готовы ко всему. В последний день жизни скучать украинцы не собирались  в планах были оргии на Щекавице.

мем

мем

мем

Октябрь февраль

Разрушение Крымского моста, соединяющего оккупированный полуостров с россией, сложно описать словами. Поэтому украинцы рисовали марки, создавали мерчи, пели песни. С идеей для песни, кстати, помог и творческий президент творческой страны, посоветовавший россиянам "курить там, где еще не попало".

  •  
  •  
  •  
1/3 _ 3

Ноябрь февраль

Все радовались за Херсон, все хотели в Херсон, все ехали в Херсон. И это было счастье.

  •  
  •  
1/2 _ 2

Декабрь февраль

Мы почти готовили сани летом. Не покупали генераторы заранее, но знали, что зима будет тяжелая. В стране блекаут, а в сети мемы. Хотя города без света, но светлые головы продолжают творить.

  •  
  •  
1/2 _ 2

мем

Январь февраль

Как только канцлер Германии Олаф Шольц согласился передать Украине немецкие танки — соцсети взорвались.

мем

мем

мем

Раньше люди шутили о леопардовых лосинах, а теперь одевают их с удовольствием, потому что леопард в моде, если им наши защитники будут идти в контрнаступление.

Снова февраль

Несколько дней к годовщине полномасштабного вторжения и в россии начинают придумывать сказки, что Украина потеряла уровень поддержки от США. Между тем в Киеве историческое событие — в гостях Джо Байден. И украинцам не до сказок  им до мемов.

null

null

null

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Оновлено

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

10:50 Сдавал позиции ПВО вблизи Черного моря: в Одесской области СБУ задержала агента рф

Новина з відео

10:47 Бівшая подопечная Могилевской сбежала в россию и начала сотрудничество с путинистом Бардашем

10:42 Власть может ликвидировать АРМА: что будет с арестованными активами

10:31 Израиль уничтожил трех палестинских террористов: власти автономии говорят об 11 убитых гражданских

Новина з фото

10:30 Возле границы с Украиной упал российский военный самолет: первые подробности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:23 Россия заявила, что Украина планирует вторжение в Приднестровье: в Молдове ответили

10:20 Угроза ракетных ударов остается высокой — Братчук

Эксклюзив

10:19 Стало известно, на сколько ВСУ перевооружились по стандартам НАТО

10:12 Philip Morris объяснил, почему не удается выйти из российского рынка

10:02 ​​ По Израилю был нанесен ракетный удар: детали

Новина з відео

10:47 Бівшая подопечная Могилевской сбежала в россию и начала сотрудничество с путинистом Бардашем

Эксклюзив

19:50 "Кремль поставит крест на Приднестровье", — политолог Владимир Воля о возможном признании россией независимости ПМР

Новина з відео

17:45 Фанаты Шакиры выгнали из ресторана Жерара Пике и его новую пассию: видео стало вирусным в сети

Новина з відео

16:35 Цинизм зашкаливает: в "Лужниках" перед выступлением путина спели украинскую песню "Пливе кача"

Эксклюзив

15:17 Впервые с весны в Мариуполе прозвучали мощные взрывы, ставшие шоком для оккупантов: подробности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

15:04 Требовала взятку за регистрацию скота: в Одесской области будут судить руководителя ветеринарного участка

Новина з відео

13:55 Австралия впервые отправит на "Евровидение" группу: что подготовили рокеры для конкурса

Новина з відео

13:45 В Одесской области прошли тренировки моряков-пограничников: чему научились воины

Новина з відео

11:10 В Виннице разоблачили вербовщика в ЧВК "Вагнер": подробности

Новина з відео

10:58 Ракетоносители рф могут выйти на боевое дежурство в любой момент, — Гуменюк

Рік великої війни

07:15 Жилье каких украинских знаменитостей уничтожила российская армия

Эксклюзив

19:50 "Кремль поставит крест на Приднестровье", — политолог Владимир Воля о возможном признании россией независимости ПМР

Рік великої війни

19:45 Как война ударила по благосостоянию украинцев

Эксклюзив

15:17 Впервые с весны в Мариуполе прозвучали мощные взрывы, ставшие шоком для оккупантов: подробности

Рік великої війни

08:55 Мировые знаменитости, которые приехали в Украину во время полномасштабной войны

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Рік великої війни

08:00 Политическая битва: как Украина "завоевала" Запад. Политолог Фесенко подвел итоги

Эксклюзив

08:00 Усыновление в войну: как звездная семья Мирошниченко борется с бюрократией ради ребенка

Рік великої війни

06:00 Украинские реформы во время войны: какие сферы претерпели наибольшие изменения в 2022 году

Эксклюзив

20:00 Жизнь становится дороже: на чем экономят одесситы

Рік великої війни

19:00 Представления на подземной парковке. Как в Харькове работает старейший театр для детей в условиях войны

Актуальное по теме

None 23 Февраль 10:43

Сдавал позиции ПВО вблизи Черного моря: в Одесской области СБУ задержала агента рф

None 23 Февраль 10:46

Бівшая подопечная Могилевской сбежала в россию и начала сотрудничество с путинистом Бардашем

None 23 Февраль 10:49

Власть может ликвидировать АРМА: что будет с арестованными активами

None 23 Февраль 10:31

Израиль уничтожил трех палестинских террористов: власти автономии говорят об 11 убитых гражданских

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB