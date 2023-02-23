Лучшие мемы войны - ТОП шуток 2022-2023

Подборка мемов, созданных украинцами за год войны

Война стала испытанием на крепость для каждого украинца и для нации в целом. Целый год мы боремся за жизнь, которую трудно назвать полноценной и настоящей. Но после каждой воздушной тревоги и даже после приносящих смерть украинцы просыпаются, идут на работу, отправляют детей в школу и планируют жизнь после — поехать в Крым, вернуться из Европы домой и гулять по ночному Киеву, где нет комендантского часа.

24 февраля мы проснулись в страхе, чувствовали боль, плакали что есть силы и не могли посмотреть в завтрашний день. Целый год нас спасали ВСУ, воины в ТРО, волонтеры и еще кое-что — на создание чего не нужны деньги, но эффект поражает — живущая в присутствии смерти нация смеялась через слезы.

Новини.LIVE решило вспомнить мемы, которые объединяли, внушали веру, придавали силы, поднимали боевой дух, спасали от депрессий и страха.

Февраль

Украинцы не готовились к войне, а она пришла. Но мы не встречали оккупантов с объятиями, а сразу указали им дорогу домой. Защитник острова Змеиный на предложение русских солдат сдаться ответил за всю страну: "Русский военный корабль, иди на...й".

Эта фраза поселилась в голове и сердце каждого, как символ силы сражаться с врагом. Ее начали печатать на футболках, марках, размещать на биллбордах.

Весьма повеселела украинцев новость о том, что ромы похитили вражеского танка. Тогда отношение к ромам в обществе изменилось раз и навсегда, а в решке напряглись. Потому что думали, что у нас техники нет, а у нас тракторы оказались сильнее их советского металлолома.





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Март февраль

11 марта непризнанный Украиной и миром президент Беларуси Александр Лукашенко говорил с российским диктатором владимиром путиным. И оправдывая вторжение рф и в Украину, показал "откуда на Беларусь готовилось нападение…". Ну и началось…

Но известна тогда стала не только фраза агрессоров. Украинцы влюбились в новое лицо — агрария и предпринимателя Александра Поворознюка. Он за президента Украины Владимира Зеленского в первом туре не голосовал, но в войну поддержал, как только мог. "Вова, е...шь, их б...дь" спела вся страна.

Апрель февраль

В апреле на музыку украинцы положили событие — "Москва" сгорела и утонула. Наши защитники смогли достать ракетой "Нептун" флагман российского флота "Москва". Было радостно смотреть, как она горит и как тонет. Более того, с крейсером начали ассоциировать кремль, который также стал мемом в огне.

Май февраль

В россии 9 мая традиционно устроили парад. Но в этом году к нему было особое внимание. Украинцы аккумулировали всю злобу в творчестве и рисовали двухсотых на красной площади россии.





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Июнь февраль

Купить Байрактар — легко. Это едва ли не первый большой сбор, который украинцы закрыли за несколько дней и увидели силу каждой гривны, а мир увидел силу нашей нации. С тех пор мемом стал волонтер Сергей Притула, который объявлял сбор за сбором и отчитывался о шокирующих результатах.

Июль февраль

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о своей отставке. Это шокировало украинцев, ведь они влюбились в политика с момента первого приезда в Украину во время полномасштабной войны. Ему посвящали десерты, дарили сувениры, а по его словам делали трендовые песни. Даже сам Джонсом с улыбкой слушал трек с его известным "Добрый день Everybody".

Август февраль

Лето прошло мимо украинцев. Но приятным окончанием утраченного сезона отпусков и каникул стало бегство россиян из украинского Крыма. После новостей о взрывах на аэродроме в Новофедоровке они валили домой и плакали. Как им было душевно и по-домашнему в украинской Алуште.



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Сентябрь февраль

Мир боялся ядерного взрыва, которым угрожала Украине россия. Но наши люди, уже пережившие тысячи ужасов, были готовы ко всему. В последний день жизни скучать украинцы не собирались — в планах были оргии на Щекавице.

Октябрь февраль

Разрушение Крымского моста, соединяющего оккупированный полуостров с россией, сложно описать словами. Поэтому украинцы рисовали марки, создавали мерчи, пели песни. С идеей для песни, кстати, помог и творческий президент творческой страны, посоветовавший россиянам "курить там, где еще не попало".





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Ноябрь февраль

Все радовались за Херсон, все хотели в Херсон, все ехали в Херсон. И это было счастье.



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Декабрь февраль

Мы почти готовили сани летом. Не покупали генераторы заранее, но знали, что зима будет тяжелая. В стране блекаут, а в сети — мемы. Хотя города без света, но светлые головы продолжают творить.



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Январь февраль

Как только канцлер Германии Олаф Шольц согласился передать Украине немецкие танки — соцсети взорвались.

Раньше люди шутили о леопардовых лосинах, а теперь одевают их с удовольствием, потому что леопард в моде, если им наши защитники будут идти в контрнаступление.

Снова февраль

Несколько дней к годовщине полномасштабного вторжения и в россии начинают придумывать сказки, что Украина потеряла уровень поддержки от США. Между тем в Киеве историческое событие — в гостях Джо Байден. И украинцам не до сказок — им до мемов.