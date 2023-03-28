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Ядерні плани путіна: чи зупинять росію Радбез ООН та заяви Китаю

28 березня 2023 10:02
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
Ядерна зброя рф в білорусі - чи допоможе Україні Радбез ООН
Оголошуючи про плани розміщення ядерної зброї у білорусі, кремль намагається досягти відразу кількох цілей
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

Засідання Ради безпеки ООН, присвячене заявам путіна про розміщення російської ядерної зброї у білорусі, може дійсно відбутися, але навряд чи матиме результативні наслідки для України. Такий прогноз дав в коментарі Новини.LIVE український політолог Олег Постернак.

"Так, засідання із цього приводу може відбутися, враховуючи і зацікавлення наших західних союзників, і дипломатичний тиск України. Коли саме воно відбудеться — на жаль, спрогнозувати важко, це залежить від оонівської бюрократії. Але в цьому будуть зацікавлені всі основні гравці", — зазначив експерт.

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Водночас Постернак нагадує, що росія залишається членом Радбезу ООН і може накласти вето на будь-яку його резолюцію.

Олег Постернак
Олег Постернак

"Російська федерація накладе вето, і у площині міжнародного права це питання залишиться підвішеним", — прогнозує він.

Неочікуваний демарш Сі Цзіньпіня

Більш важливим фактором, який може реально вплинути на дії рф, експерт вважає заяву МЗС Китаю, у якій офіційний Пекін фактично виступив проти розміщення російського ядерного компоненту на території білорусі.

"Ця заява Пекіна фактично говорить про неоднозначність російсько-китайських взаємин. Вона протвережує всі публічні прояви любові між росією та Китаєм — оці всі " мій дорогий друг" та все таке інше. Це вкотре доводить, що Китай хоче залишатися стабільним і прогнозованим великим гравцем порівняно з неадекватним путіним", — сказав Олег Постернак.

Крім того, на думку політолога, заява Китаю є своєрідним сигналом для західних противників рф.

Путін Сі Цзіньпін
Фото: Reuters

"Це, звісно ж, дає певний сигнал Заходу, що стосовно подальшої долі росії йому краще співпрацювати з Китаєм, ніж односторонньо вирішувати питання архітектури міжнародної безпеки, хай навіть і на європейському континенті", — зазначив Постернак.

Чого насправді прагне путін

За словами Олега Постернака, демонструючи плани розмістити російську ядерну зброю на території білорусі, путін переслідує одночасно три мети.

"Мета перша: росія показує себе країною, яка прагне ескалації будь-яким шляхом і готова йти до кінця. Вона демонструє це країнам Заходу і, зокрема, країнам Євросоюзу, які можуть перелякатися і нарешті закликати росію до перемовин, яких вона так прагне", — зазначає експерт.

Друга мета кремля може полягати у тому, щоб назавжди прив’язати самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка до росії.

Лукашенко Путін
путін хоче назавжди прив’язати олександра лукашенка до росії. Фото: Reuters

"Фактично, путін витирає ноги об білоруський суверенітет. І тут наше МЗС має рацію: це перетворення білорусі на особистого заручника путіна — і території, і народу, і білоруської влади", — вважає Постернак.

Третьою метою, на думку політолога, є запобігання можливому розпаду росії.

"Оцим меседжем, який путін адресує Заходу, він намагається показати, що найкатастрофічнішим наслідком розпаду російської федерації буде той факт, що ядерна зброя опиниться в різних державах, зокрема, і в білорусі. Для путіна це своєрідна гарантія того, що Захід буде занепокоєний можливим фактором розпаду рф. До речі, розмови про це останнім часом починають йти все глибше і глибше, вони стають більш резонні, і це вже не просто якась фантазія в аналітичних викладках. Ні, про це вже іноді кажуть навіть державні діячі, у тому числі і публічно", — нагадав експерт.

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