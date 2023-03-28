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Ядерные планы путина: остановят ли россию Совбез ООН и заявления Китая

28 марта 2023 10:02
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
Ядерное оружие рф в беларуси - поможет ли Украине Совбез ООН
Объявляя о планах размещения ядерного оружия в беларуси, кремль пытается добиться сразу нескольких целей
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

Заседание Совбеза ООН, посвященное заявлениям путина о размещении российского ядерного оружия в белоруси, может действительно состояться, но вряд ли будет иметь результативные последствия для Украины. Такой прогноз дал в комментарии Новини.LIVE украинский политолог Олег Постернак.

"Да, заседание по этому поводу может состояться, учитывая и интерес наших западных союзников, и дипломатическое давление Украины. Когда именно оно состоится — к сожалению, спрогнозировать трудно, это зависит от ооновской бюрократии. Но в этом будут заинтересованы все основные игроки", — отметил эксперт.

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В то же время Постернак напоминает, что россия остается членом Совбеза ООН и может наложить вето на любую его резолюцию.

Олег Постернак
Олег Постернак

"Российская федерация наложит вето, и в плоскости международного права этот вопрос останется подвешенным", — прогнозирует он.

Неожиданный демарш Си Цзиньпиня

Более важным фактором, который может реально повлиять на действия рф, эксперт считает заявление МИД Китая, в котором официальный Пекин фактически выступил против размещения российского ядерного компонента на территории беларуси.

"Это заявление Пекина фактически говорит о неоднозначности российско-китайских взаимоотношений. Она отрезвляет все публичные проявления любви между россией и Китаем — все эти "мой дорогой друг" и прочее. Это еще раз доказывает, что Китай хочет оставаться стабильным и прогнозируемым крупным игроком по сравнению с неадекватным путиным", — сказал Олег Постернак.

Кроме того, по мнению политолога, заявление Китая является своеобразным сигналом для западных противников россии.

Путін Сі Цзіньпін
Фото: Reuters

"Это, конечно же, дает определенный сигнал Западу, что по поводу дальнейшей судьбы россии ему лучше сотрудничать с Китаем, чем односторонне решать вопросы архитектуры международной безопасности, пусть даже и на европейском континенте", — отметил Постернак.

Чего на самом деле стремится путин

По словам Олега Постернака, демонстрируя планы разместить российское ядерное оружие на территории беларуси, путин преследуют одновременно три цели.

"Цель первая: россия показывает себя страной, которая стремится к эскалации любым путем и готова идти до конца. Она демонстрирует это странам Запада и, в частности, странам Евросоюза, которые могут испугаться и наконец-то призвать россию к переговорам, к которым она так стремится", — отмечает эксперт.

Вторая цель кремля может состоять в том, чтобы навсегда привязать самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко к России.

Лукашенко Путін
путин хочет навсегда привязать александра лукашенко к россии. Фото: Reuters

"Фактически путин вытирает ноги о белорусский суверенитет. И здесь наш МИД прав: это превращение беларуси в личного заложника путина — и территории, и народа, и белорусских властей", — считает Постернак.

Третьей целью, по мнению политолога, является предотвращение возможного распада россии.

"Этим месседжем, который путин адресует Западу, он пытается показать, что самым катастрофическим следствием распада российской федерации будет тот факт, что ядерное оружие окажется в разных государствах, в том числе и в белоруси. Для путина это своеобразная гарантия того, что Запад будет обеспокоен возможным фактором распада рф. Кстати, разговоры об этом в последнее время начинают идти все глубже и глубже, они становятся более резонными, и это уже не просто некие фантазии в аналитических выкладках. Нет, об этом уже иногда говорят даже государственные деятели, в том числе и публично", — напомнил эксперт.

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