Як діяти, якщо вручили повістку не за місцем прописки: пояснення юриста

Що робити, якщо вручили повістку не за місцем проживання. Фото: Генштаб ЗСУ

7 квітня 2023 року кабінет міністрів України дозволив територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки (військкоматам) вручати військовозобов’язаним повістки незалежно від місця військового обліку. Юристи детально пояснюють, у який військкомат необіхдно йти.

Про це пише "Українська правда".

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Що змінилось

На початку квітня цього року кабмін ухвалив постанову №318, яка вносить зміну до 11 абзацу пункту 9 "Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки". Один із нових пунктів редакції каже про те, що тепер ТЦКСП проводять заходи оповіщення та призову громадян на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період незалежно від місця їх перебування на військовому обліку, пишуть у матеріалі.

Де можуть вручати повістки

ТЦКСП можуть вручати військовозобов’язаним повістки в будь-яких регіонах. Не лише там, де вони стоять на обліку, йдетья в повідомленні. Юрист пояснює, що йдеться про випадки, якщо ТЦК встановить, що особа постійно проживає в регіоні, який не збігається з місцем реєстрації.

"Якщо ТЦК дізнався, де ви проживаєте, але ви не стали до них на облік – тоді можуть вручити повістку за фактичним місцем проживання", – каже юрист Андрій Новак.

Також це може стосуватися і військовозобов’язаних, які не сповістили ТЦКСП про зміну місця перебування (наприклад, відрядження) у семиденний строк, зазначає юрист.

Для ВПО процедура така ж сама.

То до якого військкомату йти?

Як зазначають юристи, призовник має зʼявитися у ТЦКСП за місцем свого перебування, щоб стати на облік.

"Водночас ми розуміємо, що у людини має бути певний перелік документів з собою – військовий квиток або приписне. Цей військовий квиток може знаходитись за місцем проживання або реєстрації. У такому випадку логічно, що людина отримує повістку на місці, але військкомат може бути вказаний за місцем її проживання", — зазначає юристка Євгенія Рябека.

Чи законно заповнювати повістки на вулиці

Юристи переконують, виписування та заповнення пустих повісток на вулиці або на блокпості не відповідає встановленій процедурі. Також він пояснює, що виписувати повістки має тільки начальник ТЦКСП. А також мати із собою повістку з підписом і печаткою.

Як сказано у матеріалі, повістка має містити такі дані:

назву "ПОВІСТКА";

ПІБ військовозобов’язаного;

адресу місця реєстрації або місця фактичного проживання військовозобов’язаного;

номер повістки;

номер і дату розпорядження ТЦКСП про необхідність явки військовозобов’язаного;

дату, час і адресу ТЦКСП для явки військовозобов’язаного;

найменування посади та ініціали (ініціал власного імені) і прізвище керівника ТЦКСП, який видав повістку;

підпис керівника ТЦКСП, що видав повістку;

дату видачі повістки;

мокру печатку ТЦКСП, посадова особа якої видала повістку.

Нещоданво ми розповідають, що чи будуть українцям вручати повістки за кордоном. Деталі читайте в матеріалі.