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Как поступить, если вручили повестку не по месту прописки: объяснение юристов

28 апреля 2023 13:47
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Как поступить, если вручили повестку не по месту прописки: объяснение юриста
Что делать, если вручили повестку не по месту жительства. Фото: Генштаб ВСУ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

7 апреля 2023 года кабинет министров Украины разрешил территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (военным коматам) вручать военнообязанным повестки независимо от места военного учета. Юристы подробно объясняют, в какой военкомат необходимо идти.

Об этом пишет "Украинская правда".

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Что изменилось

В начале апреля этого года кабмин принял постановление №318, которое вносит изменение в 11 абзац пункта 9 "Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки". Один из новых пунктов редакции говорит, что теперь ТЦКСП проводят мероприятия оповещения и призыва граждан на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период независимо от места их пребывания на военном учете, пишут в материале.

Где могут вручать повестки

ТЦКСП могут вручать военнообязанным повесткам в любых регионах. Не только там, где они стоят на учете, идет в сообщении. Юрист объясняет, что речь идет о случаях, когда ТЦК установит, что лицо постоянно проживает в регионе, который не совпадает с местом регистрации.

"Если ТЦК узнал, где вы проживаете, но вы не стали к ним на учет – тогда могут вручить повестку по фактическому месту жительства", – говорит юрист Андрей Новак.

Также это может относиться и к военнообязанным, которые не уведомили ТЦКСП об изменении места пребывания (например, командировки) в семидневный срок, отмечает юрист.

Для ВПЛ процедура такая же.

Так к какому военкомату идти?

Как отмечают юристы, призывник должен явиться в ТЦКСП по месту своего пребывания, чтобы стать на учет.

"В то же время мы понимаем, что у человека должен быть определенный перечень документов с собой – военный билет или приписное. Этот военный билет может находиться по месту жительства или регистрации. В таком случае логично, что человек получает повестку на месте, но военкомат может быть указан за местом ее проживания", - отмечает юрист Евгения Рябека.

Законно ли заполнять повестки на улице

Юристы убеждают, что выписывание и заполнение пустых повесток на улице или на блокпосте не соответствует установленной процедуре. Также он объясняет, что выписывать повестки только начальник ТЦКСП. А также иметь с собой повестку с подписью и печатью.

Как говорится в материале, повестка должна содержать следующие данные:

  • название "ПОВЕСТКА";
  • ФИО военнообязанного;
  • адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного;
  • номер повестки;
  • номер и дату распоряжения ТЦКСП о необходимости явки военнообязанного;
  • дату, время и адрес ТЦКСП для явки военнообязанного;
  • наименование должности и инициалы (инициал собственного имени) и фамилия руководителя ТЦКСП, издавшего повестку;
  • подпись руководителя ТЦКСП, издавшего повестку;
  • дату выдачи повестки;
  • мокрую печать ТЦКСП, должностное лицо которой выдало повестку.

Недавно мы рассказывают, что будут ли украинцам вручать повестки за границей. Детали читайте в материале.

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