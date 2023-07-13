Що робити, якщо силоміць ведуть до ТЦК — адвокат пояснив

Вручення повісток призовникам в Україні. Фото: facebook.com/DF.Avangard

Другий рік триває загальна мобілізація. Щоденно військовозобов'язаним чоловікам вручають повістки. Проте все частіше в українців та представників ТЦК виникають конфліктні ситуації, а військкоми порушують права громадян. Зокрема трапляються випадки, коли осіб примусово доправляють до територіальних центрів.

Як необхідно правильно реагувати українцям у такій ситуації та чого робити не варто, розповідаємо далі в матеріалі.

Читайте також:

Якщо військовозобов'язаного затримує поліція — чи законно та як діяти

За словами адвоката Ростислава Кравця, трапляються випадки, коли військовозобов'язаних затримують представники поліції та доставляють до центрів комплектування. Причому часто поліціанти заявляють, що людина нібито знаходиться в списках розшуку ТЦК.

Правознавець підкреслив, що наявність таких списків це само по собі порушення і пояснив чому:

"Насправді ці списки не мають нічого спільного із законодавством. Ви можете знаходитися в будь-яких списках. Тим більше знаходження у цих списках є фактично порушенням ваших прав. Адже ви, наприклад, не давали право на обробку своїх персональних даних чи передачі цієї інформації третім особам. Тому що ви не є злочинцем, жодним судом не встановлено порушення вами законодавства".

Якщо поліцейські використовують такий аргумент задля того, щоб доставити вас до ТЦК, ви можете сміливо їм відмовляти. Проте робити це варто спокійно, без скандалів і, звичайно, без рукоприкладства. Адже за це вже вам може загрожувати арешт. Вас можуть притягти до кримінальної відповідальності за напад, перевищення меж самооборони.

Адвокат дав інструкцію як діяти:

відмовити поліцейським у проханні проїхати до ТЦК, пояснив, що у них немає на це повноважень та рішення суду, яке б дозволяло затримання;

повідомити, що у вас є укладений договір з адвокатом та попросити його присутності;

зв'язатися з адвокатом;

попросити поліцейських, щоб вони включили нагрудні камери та на камеру повідомили підстави затримання (вимагайте й контролюйте, щоб камери були ввімкнуті, адже це у разі чого ваші прямі докази незаконних дій поліції).

"Якщо вони повідомляють, що вас розшукує військкомат. Ви повідомляєте: "Добре, ви мене знайшли. Де вам розписатись, що я вас почув?Я пішов далі по своїм справам". А військкомат хай далі вас розшукує. У представників поліції немає права доставляти вас примусово куди-небуть", — пояснює правознавець.

Поліція затримує чоловіка. Фото: google.com

Якщо вас примусово доставили та "закрили" в ТЦК — інструкція, як діяти

У разі якщо не вдалося мирним шляхом врегулювати питання, вас скручують та силою доправляють до ТЦК, Кравець радить:

вимагати слідчу оперативну групу;

вимагати право прибути вашому адвокату;

вимагати дзвінок до ДБР стосовно порушення ваших прав поліцейськими та представниками ТЦК.

"У разі якщо не випускають з ТЦК, ви маєте право попросити родичів, щоб вони пішли до суду (якому територіально підпорядковується ТЦК, до якого вас доставили) з проханням негайно доставити вас в суд відповідно до ст. 206 КПКУ щодо розв'язання питань законності вашого утримання", — розповідає Кравець.

При цьому правознавець попередив, якщо ви відмовляєтесь від мобілізації або ухиляєтесь від військової служби, на вас також можуть скласти адміністративний протокол. Тому, якщо у вас є підстави для відстрочки, ви повинні про це одразу заявити.

У Міноборони раніше наголошували, що громадяни, які зіштовхнулися з проблемами у взаємодії з представниками ТЦК та СП можуть звертатися:

за номером 0 800 31 01 79;

на електронну пошту [email protected];

на чат-бот в телеграм.

Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: google.com

Які права має військовозобов'язаний

Військовозобов’язана особа, яку примусово відвезли до ТЦК, має право:

дізнатись про підстави затримання та утримання в ТЦК (в письмовому вигляді);

звернутись до поліцейських (викликати поліцію) із вимогою захистити власні права та розібратись у ситуації;

вимагати надання безоплатного адвоката;

написати заяву про вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 371 Кримінального кодексу України "Завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою".

Чого робити не варто

Юристи, які мають досвід роботи з аналогічними ситуаціями, наголошують, що під час утримування в ТЦК військовозобов'язаній особі за будь-яких обставин не потрібно:

підписувати будь-які документи (без рекомендації адвоката);

проходити військово-лікарську комісію (до прояснення ситуації).

Коли доставлення особи до ТЦК є законним

Представники ТЦК мають право лише на вручення повісток. Будь-які інші дії щодо особи (затримання або обшук, застосування сили, обмеження свободи пересування і т. ін.) можуть бути визнані незаконними.

Водночас затримання та примусове доставлення особи до ТЦК вважаються законними у випадку, коли людині вже виписували повістку раніше, але вона сама за нею не з'явилася.

"Якщо вам видали повістку, формально те, що зазначено у повістці, ви повинні зробити — з'явитися до ТЦК і виконати вимоги, які там зазначені", — підсумував Ростислав Кравець.

Раніше ми повідомляли, як довести ТЦК та СП своє право на відстрочку та куди скаржитися у разі необґрунтованої відмови.

Нагадаємо, ми писали, як діяти українцям, коли працівники територіальних центрів відбирають телефони та особисті речі.

Також в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE адвокат Ігор Ясько розповів, як написати заяву про неправомірні дії співробітників ТЦК.