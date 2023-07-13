Что делать, если насильно ведут в ТЦК — адвокат объяснил

Вручение повесток призывникам в Украине. Фото: facebook.com/DF.Avangard

Второй год продолжается всеобщая мобилизация. Ежедневно военнообязанным мужчинам вручают повестки. Однако все чаще у украинцев и представителей ТЦК возникают конфликтные ситуации, а военкомы нарушают права граждан. В частности, бывают случаи, когда лиц принудительно доставляют в территориальные центры.

Как нужно правильно реагировать украинцам в такой ситуации и чего делать не стоит, рассказываем далее в материале.

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Если военнообязанного задерживает полиция — законно ли и как действовать

По словам адвоката Ростислава Кравца, бывают случаи, когда военнообязанных задерживают представители полиции и доставляют в центры комплектования. Причем часто полицейские заявляют, что человек якобы находится в списках розыска ТЦК.

Правовед подчеркнул, что наличие таких списков это само по себе нарушение и объяснил почему:

"На самом деле эти списки не имеют ничего общего с законодательством. Вы можете находиться в любых списках. Тем более нахождение в этих списках фактически нарушение ваших прав. Ведь вы, например, не давали право на обработку своих персональных данных или передачи этой информации третьим лицам. Потому что вы не являетесь преступником, ни одним судом не установлено нарушение вами законодательства".

Если полицейские используют такой аргумент для того, чтобы доставить вас в ТЦК, вы можете смело отказывать им. Однако делать это следует спокойно, без скандалов и, конечно, без рукоприкладства. Ведь за это вам уже может угрожать арест. Вас могут привлечь к уголовной ответственности за нападение, превышение границ самообороны.

Адвокат дал инструкцию как действовать:

отказать полицейским в просьбе проехать в ТЦК, объяснил, что у них нет на это полномочий и решения суда, позволяющего задержание;

сообщить, что у вас есть заключённый договор с адвокатом и попросить его присутствия;

связаться с адвокатом;

попросить полицейских, чтобы они включили нагрудные камеры и сообщили основания задержания (требуйте и контролируйте, чтобы камеры были включены, ведь это в случае чего ваши прямые доказательства незаконных действий полиции).

"Если они сообщают, что вас разыскивает военкомат. Вы сообщаете: "Хорошо, вы меня нашли. Где вам расписаться, что я вас услышал? Я пошел дальше по своим делам". А военкомат пусть дальше вас разыскивает. У представителей полиции нет права доставлять вас принудительно куда-нибудь", — объясняет правовед.

Полиция задерживает мужчину. Фото: google.com

Если вас принудительно доставили и "закрыли" в ТЦК — инструкция как действовать

В случае если не удалось мирным путем урегулировать вопрос, вас скручивают и силой доставляют в ТЦК, Кравец советует:

требовать следственную оперативную группу;

требовать право прибыть вашему адвокату;

требовать звонок в ДБР о нарушении ваших прав полицейскими и представителями ТЦК.

"В случае если не выпускают из ТЦК, вы имеете право попросить родственников, чтобы они пошли в суд (которому территориально подчиняется ТЦК, в который вас доставили) с просьбой немедленно доставить вас в суд в соответствии со ст. 206 УПК о решении вопросов законности вашего содержания", — рассказывает Кравец.

При этом правовед предупредил, если вы отказываетесь от мобилизации или уклоняетесь от военной службы, вас также могут составить административный протокол. Поэтому если у вас есть основания для отсрочки, вы должны об этом сразу заявить.

В Минобороны ранее отмечали, что граждане, которые столкнулись с проблемами во взаимодействии с представителями ТЦК и СП, могут обращаться:

по номеру 0 800 31 01 79;

по электронной почте [email protected];

на чат-бот в телеграммах.

Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: google.com

Какие права имеет военнообязанный

Военнообязанное лицо, принудительно отвезенное в ТЦК, имеет право:

узнать об основаниях задержания и содержания в ТЦК (в письменном виде);

обратиться к полицейским (вызвать полицию) с требованием защитить свои права и разобраться в ситуации;

требовать предоставления бесплатного адвоката;

написать заявление о совершении уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 371 Уголовного кодекса Украины "Заведомо незаконные задержание, повод, домашний арест или содержание под стражей".

Чего делать не стоит

Юристы, имеющие опыт работы с аналогичными ситуациями, отмечают, что во время содержания в ТЦК военнообязанном лице при любых обстоятельствах не требуется:

подписывать какие-либо документы (без рекомендации адвоката);

проходить военно-врачебную комиссию (до прояснения ситуации).

Когда доставление лица в ТЦК законно

Представители ТЦК имеют право только на вручение повесток. Любые другие действия в отношении лица (задержание или обыск, применение силы, ограничение свободы передвижения и т.д.) могут быть признаны незаконными.

В то же время, задержание и принудительное доставление лица в ТЦК считаются законными в случае, когда человеку уже выписывали повестку раньше, но он сам за ним не явился.

"Если вам выдали повестку, формально то, что указано в повестке, вы должны сделать — явиться в ТЦК и выполнить указанные там требования", — подытожил Ростислав Кравец.

Ранее мы сообщали, как доказать ТЦК и СП свое право на отсрочку и куда жаловаться в случае необоснованного отказа.

Напомним, мы писали, как поступать украинцам, когда работники территориальных центров отбирают телефоны и личные вещи.

Также в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE адвокат Игорь Ясько рассказал, как написать заявление о неправомерных действиях сотрудников ТЦК.