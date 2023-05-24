Що корисного винесла Україна з засідання "Великої сімки"

Володимир Зеленський на саміті G7. Фото: president.gov.ua

На минулих вихідних в японському місті Хіросіма відбувся саміт "Великої сімки". Так склалися зірки, що Україні пощастило стала почесним учасником роботи цього поважного міжнародного інституту. Україну на G7 випала честь представляти, як і має бути в подібних випадках, її лідеру Президенту Володимиру Зеленському.

Яку користь з цього засідання винесла наша держава, розбиралося Новини.LIVE.

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Поза всяких сумнівів Хіросімський саміт G7 мав для України ефект бомби, яка розірвалася. І не лише позитивними заявами американської сторони щодо надання для потреб ЗСУ бойових літаків F-16.

"Я думаю, тиждень, що минув, виявився дуже і дуже результативним для України. Безумовно, головний підсумок G7 для України — це рішення щодо F-16. Воно було фіналізовано саме на цьому саміті", — коментує підсумки зустрічі політолог, директор Центру прикладних політологічних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Володимир Фесенко. Фото: УНІАН

Я думаю, додав він, що тут далася взнаки європейська "подорож" напередодні Володимира Зеленського, його активна робота з лідерами Європейських країн.

До того ж варто нагадати, що вже під час візиту українського лідера до Великої Британії було досягнуто домовленості про навчання наших пілотів.

Але тоді виникло питання про те, що США, за міжнародними правилами щодо зброї країни-походження, повинні дати згоду на постачання F-16.

"І ось, судячи з усього, остаточно це питання було вирішено в Хіросімі", — констатував політолог.

Запрошення робилося "з коліс"

Але в Хіросімському саміті не менш цікавою є історія потрапляння на нього України.

"Я не виключаю, — ділиться думкою Фесенко, — що питання про візит Зеленського в Японію було узгоджено під час його європейської "подорожі". Просто про це не повідомляли".

Президент України Володимир Зеленський на саміті G7. Фото: president.gov.ua

У контексті цього політичний аналітик звернув увагу на те, що під час "турне" Європою Зеленський як раз зустрічався з лідерами чотирьох країн, які представляють Європу у "Великій сімці".

"І тоді, певно, виникла домовленість про візит", — припустив співрозмовник.

Черговий натяк Росії

Безумовно, що в ході діалогу "про Україну" ключовими питаннями, які є для нас вкрай важливі на даний момент і найближчу перспективу, це — питання стратегічної підтримки.

При цьому, що дуже важливо для України, наголосив Фесенко, з боку країн G7 було однозначно офіційно заявлено про те, що країни "сімки", як і раніше, виступають за повне виведення російських військ з території України.

"І саме це — є головною умовою настання миру в Європі", — підкреслив політичний експерт.

А рішення про продовження підтримки України це — черговий сигнали Росії, сигнали стримування Росії від подальшої агресії.

Фактично, пояснив Фесенко, це такий собі неформальний посил, що в разі нової спроби ескалації ситуації з боку Росії, країни Заходу будуть посилювати допомогу Україні.

Американський багатоцільовий винищувач F-16. Фото: Wikimedia commons

"І вирішення питання щодо F-16 — це, до речі, теж фактичне попередження РФ", — підмітив Фесенко.

Захід озброївся українською ідеєю

Також варто зазначити, що була підтримана українська переговорна позиція.

Зокрема, ініціювання Зеленським саміту миру схвально сприйняли всі делегації "сімки". Отже подальша доля ідеї узгоджуватиметься.

"А це важливо у тому сенсі, що йдеться про необхідність організації широкої міжнародної конференції з формування нової архітектури міжнародної безпеки", — відзначив Фесенко.

Учасники саміту G7 у Хіросімі. Фото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

Крім того, переконаний він, важливим для України є й те, що її лідер розпочав діалог з представниками так званих країн "Глобального Півдня". Це, зокрема, й участь Зеленського в Лізі Арабських країн, його зустріч на полях саміту в Японії.

Знакові символи

На думку українського політолога, участь України в саміті "Великої сімки" сама по собі дуже символічна.

Безумовно, сьогодні ця подія пов'язана з тим, що війна між Росією та Україною є однією з ключових тем міжнародної безпеки.

Ракетна атака росіян з РСЗВ. Фото: росЗМІ

"Але наш Президент, — розмірковує Фесенко, — якщо подивитися на його контакти за останні півтора роки, він вже є регулярним учасником зустрічей "Великої сімки". Це також посилює міжнародний авторитет нашої країни".

Тактика м'якого наступу

Отже, якщо неупереджено дивитися на ситуацію, то рішення G7 в цілому повністю відповідають інтересам України. А рішення щодо F-16 взагалі довело результативність української "наступальної дипломатії".

"По суті, ми крок за кроком дотискаємо наших партнерів до того, щоб рівень військово-політичної підтримки постійно посилювався. Згадаємо: рік тому — важка артилерія, восени — ППО, на початку цього року — танкова коаліція, зараз — коаліція по винищувачах. Я думаю, що наступним питанням буде питання про надання нам далекобійної зброї", — заявив Фесенко.

За його словами, зараз діють певні обмеження на надання певних видів зброї для України. Однак це теж говорить росіянам: мовляв, припиняйте агресію, і Україна не буде вас атакувати.

А якщо Росія продовжить атакувати Україну зі своє території, то нам доведеться відповідати. До того ж — вже є чим...