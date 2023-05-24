Что полезного вынесла Украина с заседания "Большой семерки"

Владимир Зеленский на саммите G7. Фото: president.gov.ua

В минувшие выходные в японском городе Хиросима состоялся саммит "Большой семерки". Так сложились звезды, что Украине повезло стать почетным участником работы этого международного института. Украину на G7 выпала честь представлять, как и положено в подобных случаях, ее лидеру Президенту Владимиру Зеленскому.

Какую пользу из этого заседания вынесло наше государство, разбиралось Новини.LIVE.

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Взрывная встреча

Вне всяких сомнений, Хиросимский саммит G7 имел для Украины эффект разорвавшейся бомбы. И не только положительными заявлениями американской стороны о предоставлении для нужд ВСУ боевых самолетов F-16.

"Я думаю, прошедшая неделя оказалась очень и очень результативной для Украины. Безусловно, главный итог G7 для Украины — это решение по F-16. Оно было финализировано именно на этом саммите", — комментирует итоги встречи политолог, директор Центра прикладных политологических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Владимир Фесенко. Фото: УНИАН

Я думаю, добавил он, что здесь сказалась европейское "путешествие" накануне Владимира Зеленского, его активная работа с лидерами Европейских стран.

К тому же следует напомнить, что уже во время визита украинского лидера в Великобританию была достигнута договоренность об обучении наших пилотов.

Но тогда возник вопрос о том, что США, по международным правилам по оружию страны-происхождения, должны дать согласие на поставки F-16.

"И вот, судя по всему, окончательно этот вопрос был решен в Хиросиме", — констатировал политолог.

Приглашение делалось "с колес"

Но в Хиросимском саммите не менее интересна история попадания на него Украины.

"Я не исключаю, — делится мнением Фесенко, — что вопрос о визите Зеленского в Японию был согласован во время его европейского "путешествия". Просто об этом не сообщали" .

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7. Фото: president.gov.ua

В контексте этого политический аналитик обратил внимание на то, что во время "турне" по Европе Зеленский как раз встречался с лидерами четырех стран, которые представляют Европу в "Великой семерке".

"И тогда, вероятно, возникла договоренность о визите", — предположил собеседник.

Очередной намек России

Безусловно, что в ходе диалога "об Украине" ключевыми вопросами, которые для нас крайне важны на данный момент и ближайшую перспективу, это — вопрос стратегической поддержки.

При этом, что очень важно для Украины, подчеркнул Фесенко, со стороны стран G7 было однозначно официально заявлено о том, что страны "семерки" по-прежнему выступают за полный вывод российских войск с территории Украины.

"И именно это — главное условие наступления мира в Европе", — подчеркнул политический эксперт.

А решения о продолжении поддержки Украины — очередные сигналы России, сигналы сдерживания России от дальнейшей агрессии.

Фактически, объяснил Фесенко, это неформальный посыл, что в случае новой попытки эскалации ситуации со стороны России, страны Запада будут усиливать помощь Украине.

Американский многоцелевой истребитель F-16. Фото: Wikimedia commons

"И решение вопроса по F-16 — это, кстати, тоже фактическое предупреждение РФ", — подметил Фесенко.

Запад вооружился украинской идеей

Также следует отметить, что была поддержана украинская переговорная позиция.

В частности, инициирование Зеленским саммита мира было одобрительно восприняли все делегации "семерки". Так что дальнейшая судьба идеи будет согласовываться.

"А это важно в том смысле, что речь идет о необходимости организации широкой международной конференции по формированию новой архитектуры международной безопасности", — отметил Фесенко.

Участники саммита G7 в Хиросиме. Фото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

Кроме того, убежден он, важно для Украины и то, что ее лидер начал диалог с представителями так называемых стран "Глобального Юга". Это, в частности, участие Зеленского в Лиге Арабских стран, его встреча на полях саммита в Японии.

Знаковые символы

По мнению украинского политолога, участие Украины в саммите "Большой семерки" само по себе очень символично.

Безусловно, сегодня это событие связано с тем, что война между Россией и Украиной одна из ключевых тем международной безопасности.

Ракетная атака россиян из РСЗО. Фото: росСМИ

"Но наш Президент, — рассуждает Фесенко, — если посмотреть на его контакты за последние полтора года, он уже является регулярным участником встреч "Большой семерки". Это также усиливает международный авторитет нашей страны".

Тактика мягкого наступления

Следовательно, если непредвзято смотреть на ситуацию, то решения G7 в целом полностью отвечают интересам Украины. А решение по F-16 вообще доказало результативность украинской "наступательной дипломатии".

"По сути, мы шаг за шагом прижимаем наших партнеров к тому, чтобы уровень военно-политической поддержки постоянно усиливался. Вспомним: год назад — тяжелая артиллерия, осенью — ПВО, в начале этого года — танковая коалиция, сейчас — коалиция по истребителям. Я думаю, что следующим вопросом будет вопрос о предоставлении нам дальнобойного оружия", — заявил Фесенко.

По его словам, сейчас действуют определенные ограничения на предоставление оружия для Украины. Однако это тоже указывает россиянам: мол, прекращайте агрессию, и Украина не будет вас атаковать.

А если Россия продолжит атаковать Украину со своей территории, нам придется отвечать. Благо, уже есть чем...