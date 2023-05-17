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Як дотримуватися інфогігієни під час обстрілів: пояснення Міноборони

17 травня 2023 13:53
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Як дотримуватися інфогігієни під час обстрілів: пояснення Міноборони
Зйомка на смартфон. Фото: Freepik
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Українцям пояснили, чим обертається їх бажання зняти і опублікувати відео запуску ракет системами протиповітряної оборони. Ці дані росіяни використовують для покращення своїх атак на українські міста.

Про це повідомляє медійний майданчик Сил оборони Military Media Center, що координується Міноборони України

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Що заборонено робити

Російські окупанти, готуючи чергові обстріли української території, використовують, крім усього іншого, й інформацію із соцмереж.

Тому в нинішніх умовах заборонено викладати у мережу в стані реального часу такий контент, як:

  • фото і відео розташувань систем ППО;
  • фото і відео пусків ракет системами ППО;
  • припущення, де можуть стояти системи ППО;
  • дані про кількість пусків ракет чи одиниць військової техніки.

Чому це небезпечно

У Military Media Center пояснили, що усі ці дані активно використовує російська армія.

Це їй потрібно, зокрема, для того, аби прокласти маршрути своїх ракет таким чином, щоб обійти українські системи протиповітряної оборони.

Крім того, росіяни використовують інформацію про українську ППО і для того, аби завдати удару по самих системах протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що у Києві виявили шістьох блогерів, які знімали на відео роботу систем протиповітряної оборони. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.

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