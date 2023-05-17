Как придерживаться инфогигиены при обстрелах: объяснение Минобороны

Съемка на смартфоне. Фото: Freepik

Украинцам объяснили, чем обращается их желание снять и опубликовать видео запуска ракет системами противовоздушной обороны. Эти данные россияне используют для улучшения атак на украинские города.

Об этом сообщает медийная площадка Сил обороны Military Media Center, координируемая Минобороны Украины.

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Что запрещено делать

Российские оккупанты, готовя очередные обстрелы украинской территории, используют, кроме всего прочего, и информацию из соцсетей.

Поэтому в нынешних условиях запрещено выкладывать в сеть в состоянии реального времени такой контент, как:

фото и видео расположений систем ПВО;

фото и видео пусков ракет системами ПВО;

предположения, где могут стоять системы ПВО;

сведения о количестве пусков ракет или единиц военной техники.

Почему это опасно

В Military Media Center объяснили, что все эти данные активно используют российская армия.

Это ей нужно, в частности, для того, чтобы проложить маршруты своих ракет таким образом, чтобы обойти украинские системы противовоздушной обороны.

Кроме того, россияне используют информацию об украинской ПВО и для того, чтобы нанести удар по самим системам противовоздушной обороны.

Напомним, что в Киеве обнаружили шестерых блоггеров, снимавших на видео работу систем противовоздушной обороны. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.