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Как придерживаться инфогигиены при обстрелах: объяснение Минобороны

17 мая 2023 13:53
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Как придерживаться инфогигиены при обстрелах: объяснение Минобороны
Съемка на смартфоне. Фото: Freepik
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Украинцам объяснили, чем обращается их желание снять и опубликовать видео запуска ракет системами противовоздушной обороны. Эти данные россияне используют для улучшения атак на украинские города.

Об этом сообщает медийная площадка Сил обороны Military Media Center, координируемая Минобороны Украины.

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Что запрещено делать

Российские оккупанты, готовя очередные обстрелы украинской территории, используют, кроме всего прочего, и информацию из соцсетей.

Поэтому в нынешних условиях запрещено выкладывать в сеть в состоянии реального времени такой контент, как:

  • фото и видео расположений систем ПВО;
  • фото и видео пусков ракет системами ПВО;
  • предположения, где могут стоять системы ПВО;
  • сведения о количестве пусков ракет или единиц военной техники.

Почему это опасно

В Military Media Center объяснили, что все эти данные активно используют российская армия.

Это ей нужно, в частности, для того, чтобы проложить маршруты своих ракет таким образом, чтобы обойти украинские системы противовоздушной обороны.

Кроме того, россияне используют информацию об украинской ПВО и для того, чтобы нанести удар по самим системам противовоздушной обороны.

Напомним, что в Киеве обнаружили шестерых блоггеров, снимавших на видео работу систем противовоздушной обороны. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

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