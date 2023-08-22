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Як довго пілоти навчатимуться на винищувачах F-16: відповідь експерта

22 серпня 2023 13:33
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Як довго пілоти навчатимуться на винищувачах F-16: відповідь експерта
Пілоти у винищувачі F-16. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Питання щодо підготовки українських пілотів на винищувачах F-16 тривалий час затягувалось у країнах Європи. Однак як тільки відповідний процес розпочнеться, підготовка займе 3-4 місяці. 

Про це заявив військовий експерт Роман Світан в інтерв'ю для OBOZREVATEL.

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За словами Світана, 3-4 місяці цілком достатньо українським льотчикам для того, щоб перевчитися на західних винищувачах. Відповідаючи на питання, чому існувало багато суперечливої інформації щодо цього, він відповів, що це робили навмисно. А саме для того, щоб ворог нічого не зрозумів. 

"Це називається "туман війни". Інформація спеціально подається у такому вигляді, щоб не було зрозуміло для нашого ворога. Нам має бути зрозуміло, що в нас йде підготовка, а ворог не повинен знати, де, скільки і коли чекати на наші літаки на виконанні бойових завдань. І це правильний підхід. "Туман війни" — це грамотні дії", — каже Світан. 

F-16 і перебіг війни

Світан зазначив, що до кінця поточного року Україна може отримати перші винищувачі. Їх буде максимум 6. Однак вони ніяк не вплинуть на перебіг наступальної кампанії ЗСУ. Результат можна оцінити, маючи усю кількість літаків, тобто 40.

"Перед Новим роком буде максимум 6, а 40 якщо й буде, то лише наступного року, не раніше. На перебіг воєнних дій не вплине, це точно. Цього року — ні. Навіть якщо зайдуть 6 літаків, вони не вплинуть", — каже Світан. 

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив про домовленість з Нідерландами щодо винищувачів F-16

У ході переговорів з Марком Рютте було досягнуто згоди про постачання Україні 42 винищувачів F-16 після навчання наших льотчиків та технічного персоналу. І це лише перший етап.

Також додамо, Греція візьме участь у тренуванні українських пілотів на F-16. Цей результат є важливим для авіаційної коаліції.

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