Как долго пилоты будут учиться на истребителях F-16: ответ эксперта

Пилоты в истребителе F-16. Фото: google

Вопрос подготовки украинских пилотов на истребителях F-16 длительное время затягивался в странах Европы. Однако как только процесс начнется, подготовка займет 3-4 месяца.

Об этом заявил военный эксперт Роман Свитан в интервью OBOZREVATEL.

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По словам Свитана, 3-4 месяца вполне достаточно украинским летчикам для того, чтобы переучиться на западных истребителях. Отвечая на вопрос, почему было много противоречивой информации по этому поводу, он ответил, что это делали намеренно. А именно для того, чтобы враг ничего не понял.

"Это называется "туман войны". Информация специально подается в таком виде, чтобы не было понятно для нашего врага. Нам должно быть понятно, что у нас идет подготовка, а враг не должен знать, где, сколько и когда ждать наших самолетов на выполнении боевых задач. И это правильный подход. "Туман войны" — это грамотные действия", — говорит Свитан.

F-16 и ход войны

Свитан отметил, что до конца текущего года Украина может получить первые истребители. Их будет максимум 6. Однако они никак не повлияют на ход наступательной кампании ВСУ. Результат можно оценить, имея все количество самолетов, то есть 40.

"Перед Новым годом будет максимум 6, а 40 если и будет, то только в следующем году, не раньше. На ход военных действий не повлияет, это точно. В этом году нет. Даже если зайдут 6 самолетов, они не повлияют", — говорит Свитан.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил о договоренности с Нидерландами по истребителям F-16.

В ходе переговоров с Марком Рютте было достигнуто соглашение о поставке Украине 42 истребителей F-16 после обучения наших летчиков и технического персонала. И это только первый этап.

Также добавим, что Греция примет участие в тренировке украинских пилотов на F-16. Этот результат важен для авиационной коалиции.