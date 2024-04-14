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Як і чим Україна може зупинити обстріли Харківщини

14 квітня 2024 06:33
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Як і чим Україна може зупинити обстріли Харківщини
Бійці РДК. Фото: Telegram-канал корпусу
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Систематичні обстріли КАБами Харкова та Харківської області можна зупинити кількома способами. Одним із яких можуть стати американські винищувачі F-16, які невдовзі надійдуть до Збройних сил України.

Про це наголосив у коментарі Новини.LIVE військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Російські добровольці мають продовжувати боротьбу

Україна має здійснити певні ефективні контрдії для того, аби зупинити обстріли Харкова керованими авіаційними бомбами.

Однією із таких дій можуть стати рейди РДК та інших російських добровольчих формувань.

"Тільки це мають бути системні атаки на військову інфраструктуру у прикордонних російських регіонах, зокрема, на аеродроми", — пояснив Дмитро Снєгирьов.

Фактор F-16

Крім того, серйозним фактором для перемоги на цьому напрямку стануть американські винищувачі F-16, які мають невдовзі надійти до складу Повітряних сил ЗС України.

"Ця техніка зможе відігнати російські літаки на таку відстань від українського кордону, звідки росіяни не зможуть уже обстрілювати Харків та Харківщину", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, 11 квітня ворог обстріляв населені пункти Липці та Мала Данилівка Харківського району. Внаслідок атаки виникла пожежа на території аптеки та магазину.

Згодом стало відомо, що у Липцях загинула неповнолітня дівчина.

Також під обстріл потрапило місто Вовчанськ. Ворог поранив двох цивільних 54-річних чоловіків. 

Харків
обстріли
Дмитро Снєгирьов
війна в Україні
F-16
РДК

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