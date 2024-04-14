Как и чем Украина может остановить обстрелы Харьковской области

Бойцы РДК. Фото: Telegram-канал корпуса

Систематические обстрелы КАБ Харькова и Харьковской области можно остановить несколькими способами. Одним из которых могут стать американские истребители F-16, которые скоро поступят в Вооруженные силы Украины.

Об этом отметил в комментарии Новини.LIVE военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Российские добровольцы должны продолжать борьбу

Украина должна осуществить определенные эффективные контрдействия для того, чтобы остановить обстрелы Харькова управляемыми авиационными бомбами.

Одним из таких действий могут стать рейды РДК и других российских добровольческих формирований.

"Только это должны быть системные атаки на военную инфраструктуру в приграничных российских регионах, в частности, на аэродромы", — пояснил Дмитрий Снегирев.

Фактор F-16

Кроме того, серьезным фактором для победы на этом направлении станут американские истребители F-16, которые должны скоро поступить в состав Воздушных сил ВС Украины.

"Эта техника сможет отогнать российские самолеты на такое расстояние от украинской границы, откуда россияне не смогут уже обстреливать Харьков и Харьковскую область", — подчеркнул эксперт.

Напомним, 11 апреля враг обстрелял населенные пункты Липцы и Малая Даниловка Харьковского района. В результате атаки возник пожар на территории аптеки и магазина.

Впоследствии стало известно, что в Липцах погибла несовершеннолетняя девушка.

Также под обстрел попал город Волчанск. Враг ранил двух гражданских 54-летних мужчин.