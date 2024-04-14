Как и чем Украина может остановить обстрелы Харьковской области
Систематические обстрелы КАБ Харькова и Харьковской области можно остановить несколькими способами. Одним из которых могут стать американские истребители F-16, которые скоро поступят в Вооруженные силы Украины.
Об этом отметил в комментарии Новини.LIVE военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.
Российские добровольцы должны продолжать борьбу
Украина должна осуществить определенные эффективные контрдействия для того, чтобы остановить обстрелы Харькова управляемыми авиационными бомбами.
Одним из таких действий могут стать рейды РДК и других российских добровольческих формирований.
"Только это должны быть системные атаки на военную инфраструктуру в приграничных российских регионах, в частности, на аэродромы", — пояснил Дмитрий Снегирев.
Фактор F-16
Кроме того, серьезным фактором для победы на этом направлении станут американские истребители F-16, которые должны скоро поступить в состав Воздушных сил ВС Украины.
"Эта техника сможет отогнать российские самолеты на такое расстояние от украинской границы, откуда россияне не смогут уже обстреливать Харьков и Харьковскую область", — подчеркнул эксперт.
Напомним, 11 апреля враг обстрелял населенные пункты Липцы и Малая Даниловка Харьковского района. В результате атаки возник пожар на территории аптеки и магазина.
Впоследствии стало известно, что в Липцах погибла несовершеннолетняя девушка.
Также под обстрел попал город Волчанск. Враг ранил двух гражданских 54-летних мужчин.
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