Самовільне залишення військової частини — яке покарання чекає на військових

Самовільне залишення військової частини. Фото: Getty Images

2023 року в Україні було прийнято чимало законів та постанов, що стосуються військовослужбовців та служби в армії. Посилили відповідальність й за деякі правопорушення вчинені військовими. Зокрема, за самовільне залишення військової частини.

Яка відповідальність за СЗЧ та як необхідно діяти військовому, коли його звинувачують у цьому правопорушенні або в дезертирстві, розповіла юристка Лілія Мамедова.

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Самовільне залишення військової частини та дезертирство — у чому різниця

Як пояснює правозахисниця, дезертирство та СЗЧ — це два абсолютно різні терміни, прописані в законі. Проте, на жаль, дуже часто військове командування ототожнює ці поняття.

За її словами, основним аспектом СЗЧ є самовільне залишення військової частини або місця служби, невчасне повернення після ВЛК, лікування або відпустки.

"До прикладу, вам надали відпустку на певний період — на десять днів. А ви повернулися на 12 день відпустки. Останні два дні вважаються днями, коли ви перебували в СЗЧ", — пояснила вона.

Основна ознака СЗЧ — відсутність дозволу на перебування за межами частини або місця дислокації саме в цей період.

Водночас дезертирство передбачає, що військовослужбовець має намір уникнути служби або її продовження, а також не збирається вертатися до військової частини. Це порушення військової присяги та законодавства, і його наслідком можуть бути правові санкції.

Військові на службі. Фото: google.com

Яка відповідальність за самовільне залишення військової частини під час воєнного стану

Як за дезертирство, так і за СЗЧ може загрожувати кримінальною відповідальністю. Відповідальність за ці злочини було посилено з 1 січна 2023 року.

Таким чином, за вчинення таких правопорушень військовому може загрожувати:

від 5 до 10 років позбавлення волі — за СЗЧ;

від 5 до 12 років позбавлення волі — за дезертирство.

Застосування конкретного терміну покарання може залежати від:

обставин справи;

рівня небезпеки, яку створює дезертирство або самовільне залишення;

рішення суду.

Як діяти військовому, якщо його звинувачують у СЗЧ

Юристка наголосила, що є багато чинників які впливають на ситуацію, зокрема незаконне подання командуванням відомостей на службове розслідування щодо залишення військовим військової частини.

У випадку будь-якого порушення прав військовослужбовцю слід негайно звертатися до військової служби правопорядку України (ВСП). Також можна звернутися за допомогою до юриста.

Якщо особа здійснила самовільне залишення військової частини або дезертирство, важливо усвідомити наслідки цих дій.

Військовий. Фото: pixabay.com

У разі обвинувачення військовому слід дотримуватися такої схеми:

звернутися за юридичною допомогою;

проконсультуватися з адвокатом, який має досвід у військових справах;

співпрацювати з військовими або правоохоронними органами. Це може вплинути на подальший розгляд вашої справи;

розгляньте можливість повернення до військової частини. Якщо ви вирішите повернутися, зверніться до військового командування або командира вашої частини;

будьте готові до можливих наслідків, таких як дисциплінарні заходи або судові процедури;

будьте готові до юридичних наслідків.

Як вже зазначалося вище, дезертирство та самовільне залишення військової частини можуть мати юридичні наслідки, включаючи позбавлення волі.

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