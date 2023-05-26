Самовольное оставление воинской части — какое наказание ждет военных

Самовольный уход из воинской части. Фото: Getty Images

В 2023 году в Украине было принято немало законов и постановлений, касающихся военнослужащих и службы в армии. Ужесточили ответственность и за некоторые правонарушения совершенные военными. В частности, за самовольное оставление воинской части.

Какая ответственность за СОЧ и как необходимо действовать военному, когда его обвиняют в этом правонарушении или в дезертирстве, рассказала юристка Лилия Мамедова.

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Самовольное оставление воинской части и дезертирство — в чем разница

Как объясняет правозащитница, дезертирство и СОЧ — это два совершенно разных термина, прописанных в законе. Однако, к сожалению, очень часто военное командование отождествляет эти понятия.

По ее словам, основным аспектом СОЧ является самовольный уход из воинской части или места службы, несвоевременный возврат после ВЛК, лечение или отпуска.

"К примеру, вам предоставили отпуск на определенный период — на десять дней. А вы вернулись на 12 день отпуска. Последние два дня считаются днями, когда вы находились в СОЧ", — пояснила она.

Основной признак СОЧ — отсутствие разрешения на пребывание за пределами части или места дислокации именно в этот период.

В то же время, дезертирство предусматривает, что военнослужащий намерен избежать службы или ее продления, а также не собирается возвращаться в воинскую часть. Это нарушение военной присяги и законодательства, и его последствия могут быть правовые санкции.

Военные на службе. Фото: google.com

Какая ответственность за самовольное оставление воинской части во время военного положения

Как за дезертирство, так и за СОЧ может угрожать уголовная ответственность. Ответственность за эти преступления была усилена с 1 января 2023 года.

Таким образом, за совершение таких правонарушений военнослужащему может угрожать:

от 5 до 10 лет лишения свободы — за СОЧ;

от 5 до 12 лет лишения свободы — за дезертирство.

Применение конкретного срока наказания может зависеть от:

обстоятельств дела;

уровня опасности, создаваемой дезертирством или самовольным оставлением;

решения суда.

Как действовать военному, если его обвиняют в СОЧ

Юрист подчеркнула, что есть много факторов влияющих на ситуацию, в частности незаконное представление командованием сведений на служебное расследование по оставлению военным воинской части.

В случае какого-либо нарушения прав военнослужащему следует немедленно обращаться в военную службу правопорядка Украины (ВСП). Также можно обратиться за помощью к юристу.

Если лицо совершило самовольное оставление воинской части или дезертирство, важно осознать последствия этих действий.

Военный. Фото: pixabay.com

В случае обвинения военному следует придерживаться такой схемы:

обратиться за юридической помощью;

проконсультироваться с адвокатом, имеющим опыт по военным делам;

сотрудничать с военными или правоохранительными органами. Это может повлиять на дальнейшее рассмотрение вашего дела;

рассмотрите возможность возвращения в воинскую часть. Если вы решите вернуться, обратитесь к военному командованию или командиру вашей части;

будьте готовы к возможным последствиям, таким как дисциплинарные меры или судебные процедуры;

будьте готовы к юридическим последствиям.

Как уже отмечалось выше, дезертирство и самовольное оставление воинской части могут иметь юридические последствия, включая лишение свободы.

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