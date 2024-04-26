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Як Харківські угоди вплинули на агресивні плани Путіна проти України

26 квітня 2024 19:49
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Як Харківські угоди вплинули на агресивні плани Путіна проти України
Президенти Росії та України Дмитро Медведєв (ліворуч) та Віктор Янукович під час підписання Харківських угод. Фото: УНІАН
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Угода між Україною і Росією про продовження базування Чорноморського флоту у Криму, підписана 2010 року, стала однією із причин майбутньої війни. Саме після Харківських угод Росія активізувала інформаційні та військові дії на півострові, завершивши їх анексією Криму.

Про це наголосив у коментарі Новини.LIVE військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Угоди як причина війни

Харківські угоди 2010 року, згідно із якими Чорноморський флот РФ залишився  на території України, є однією із причин російсько-української війни, яка розпочалася 2014 року.

"Росіяни, вибивши з тодішньої української влади ці угоди, фактично отримали карт-бланш на подальші дії в Криму", — підкреслив Дмитро Снєгирьов.

Що відбулося після Харківських угод

Саме після Харківських угод Росія розгорнула активну діяльність — як інформаційну, так і власне військову — на території Кримського півострова.

"Ця діяльність врешті-решт завершилася анексією Автономної Республіки Крим та Севастополя", — нагадав експерт.

Нагадаємо, що у грудні 2022 року українські правоохоронці завершили розслідування проти колишніх президента України Віктора Януковича та прем’єр-міністра країни Миколи Азарова, які підозрюються у державній зраді у зв’язку з укладенням Харківських угод про продовження базування Чорноморського флоту Росії в Криму.

Крим
Віктор Янукович
Дмитро Медведєв
Дмитро Снєгирьов
Севастополь
війна в Україні
Росія

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