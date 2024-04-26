Как Харьковские соглашения повлияли на агрессивные планы Путина против Украины
Соглашение между Украиной и Россией о продолжении базирования Черноморского флота в Крыму, подписанное в 2010 году, стало одной из причин предстоящей войны. После Харьковских соглашений Россия активизировала информационные и военные действия на полуострове, завершив их аннексией Крыма.
Об этом отметил в комментарии Новини.LIVE военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.
Соглашения как причина войны
Харьковские соглашения 2010 года, согласно которым Черноморский флот РФ остался на территории Украины, являются одной из причин начавшейся в 2014 году российско-украинской войны.
"Россияне, выбив из тогдашних украинских властей эти соглашения, фактически получили карт-бланш на дальнейшие действия в Крыму", — подчеркнул Дмитрий Снегирев.
Что произошло после Харьковских соглашений
Именно после Харьковских соглашений Россия развернула активную деятельность как информационную, так и собственно военную на территории Крымского полуострова.
"Эта деятельность в конце концов завершилась аннексией Автономной Республики Крым и Севастополя", — напомнил эксперт.
Напомним, что в декабре 2022 года украинские стражи порядка завершили расследование против бывших президента Украины Виктора Януковича и премьер-министра страны Николая Азарова, которые подозреваются в государственной измене в связи с заключением Харьковских соглашений о продолжении базирования Черноморского флота России в Крыму.
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