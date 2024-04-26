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Как Харьковские соглашения повлияли на агрессивные планы Путина против Украины

26 апреля 2024 19:49
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Как Харьковские соглашения повлияли на агрессивные планы Путина против Украины
Президенты России и Украины Дмитрий Медведев (слева) и Виктор Янукович при подписании Харьковских соглашений. Фото: УНИАН
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Соглашение между Украиной и Россией о продолжении базирования Черноморского флота в Крыму, подписанное в 2010 году, стало одной из причин предстоящей войны. После Харьковских соглашений Россия активизировала информационные и военные действия на полуострове, завершив их аннексией Крыма.

Об этом отметил в комментарии Новини.LIVE военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Соглашения как причина войны

Харьковские соглашения 2010 года, согласно которым Черноморский флот РФ остался на территории Украины, являются одной из причин начавшейся в 2014 году российско-украинской войны.

"Россияне, выбив из тогдашних украинских властей эти соглашения, фактически получили карт-бланш на дальнейшие действия в Крыму", — подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Что произошло после Харьковских соглашений

Именно после Харьковских соглашений Россия развернула активную деятельность как информационную, так и собственно военную на территории Крымского полуострова.

"Эта деятельность в конце концов завершилась аннексией Автономной Республики Крым и Севастополя", — напомнил эксперт.

Напомним, что в декабре 2022 года украинские стражи порядка завершили расследование против бывших президента Украины Виктора Януковича и премьер-министра страны Николая Азарова, которые подозреваются в государственной измене в связи с заключением Харьковских соглашений о продолжении базирования Черноморского флота России в Крыму.

Крым
Виктор Янукович
Дмитрий Медведев
Дмитрий Снегирев
Севастополь
война в Украине
Россия

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