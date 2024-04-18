Росія купує у Китаю запчастини для виробництва озброєння та ракет

Вантажний поїзд прямує з Китаю до Росії. Фото ілюстративне: SCANPIX/XINHUA/Ren Chao

Китай постачає Росії складові для озброєння, яке Кремль використовує у війні проти України. Подібна співпраця — загроза для європейської безпеки.

Заявив у Вашингтоні 17 квітня заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, повідомляє "Укрінформ".

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"КНР постачає Росії значну кількість верстатів, мікроелектроніки, оптики, БПЛА та технологій для крилатих ракет, а також целюлозу, яку Росія використовує для виробництва ракетного палива для зброї", — повідомив Ведант Пател.

Завдяки китайській підтримці РФ закриває всі дірки в російському оборонному виробничому циклі. Фактично КНР робить свій внесок у відродження оборонно-промислової бази Росії, яка постраждала через санкції та експортний контроль.

Представник Держдепартаменту стверджує, Вашингтон вже висловив Пекіну занепокоєння на дипломатичному рівні. Про нюанси російсько-китайської співпраці поінформовані союзники та партнери США. Також Сполучені Штати ввели обмеження проти установ у Китаї й третіх країнах, залучених до підтримки РФ.

Нагадаємо, 16 квітня Сі Цзіньпін закликав Захід не допомагати Україні та натякнув на переговори з Росією.

Раніше лідер КНР запропонував план для завершення війни в Україні.