Росія купує у Китаю запчастини для виробництва озброєння та ракет

Як Китай допомагає Росії атакувати Україну — заява Держдепартаменту США
Китай постачає Росії складові для озброєння, яке Кремль використовує у війні проти України. Подібна співпраця — загроза для європейської безпеки.
Заявив у Вашингтоні 17 квітня заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, повідомляє "Укрінформ".
Що Китай продає Росії
"КНР постачає Росії значну кількість верстатів, мікроелектроніки, оптики, БПЛА та технологій для крилатих ракет, а також целюлозу, яку Росія використовує для виробництва ракетного палива для зброї", — повідомив Ведант Пател.
Завдяки китайській підтримці РФ закриває всі дірки в російському оборонному виробничому циклі. Фактично КНР робить свій внесок у відродження оборонно-промислової бази Росії, яка постраждала через санкції та експортний контроль.
Представник Держдепартаменту стверджує, Вашингтон вже висловив Пекіну занепокоєння на дипломатичному рівні. Про нюанси російсько-китайської співпраці поінформовані союзники та партнери США. Також Сполучені Штати ввели обмеження проти установ у Китаї й третіх країнах, залучених до підтримки РФ.
Нагадаємо, 16 квітня Сі Цзіньпін закликав Захід не допомагати Україні та натякнув на переговори з Росією.
Раніше лідер КНР запропонував план для завершення війни в Україні.
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