Россия покупает у Китая запчасти для производства вооружения и ракет

Товарный поезд следует из Китая в Россию. Фото иллюстративное: SCANPIX/XINHUA/Ren Chao

Китай поставляет России комплектующие для вооружения, которое Кремль использует в войне против Украины. Подобный союз — угроза для европейской безопасности.

Заявил в Вашингтоне 17 апреля заместитель представителя Госдепартамента США Ведант Пател, сообщает "Укринформ".

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"КНР поставляет России значительное количество станков, микроэлектроники, оптики, БПЛА и технологий для крылатых ракет, а также целлюлозу, используемую Россией для производства ракетного топлива для оружия", — сообщил Ведант Пател.

Благодаря китайской поддержке РФ закрывает все дыры в российском оборонном производственном цикле. Фактически КНР вносит свой вклад в возрождение оборонно-промышленной базы России, пострадавшей из-за санкций и экспортного контроля.

Представитель Госдепартамента утверждает, Вашингтон уже выразил Пекину обеспокоенность на дипломатическом уровне. О нюансах российско-китайского сотрудничества проинформированы союзники и партнеры США. Соединенные Штаты также ввели ограничения против учреждений в Китае и третьих стран, вовлеченных в поддержку РФ.

Напомним, 16 апреля Си Цзиньпин призвал Запад не помогать Украине и намекнул на переговоры с Россией.

Ранее лидер КНР предложил план по завершению войны в Украине.