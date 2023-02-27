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Як корупція підживлює війну

27 лютого 2023 08:00
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу
Зв'язок між корупцією та війною
Корупція і війна — два взаємопов'язані лиха
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу

Корупція — біда, з якою Україна бореться від початку становлення незалежності і до сьогодні. І відкладати цю проблему як ту, що "не на часі", не можна. Оскільки, як показують дослідження, корупція сприяє не лише бідності, а й насильству, тяжким злочинам і війнам. Про це у своїй статті пише професор французької бізнес-школи Audencia Бертран Венар. Оригінал опубліковано на the Conversation, переклад підготували Новини.LIVE. 

Корупція і війна: два лиха, що живлять одне одного

У світовому чемпіонаті з корупції конкуренція дуже жорстка. Неурядова організація Transparency International нещодавно опублікувала список країн за рівнем сприйняття корупції.

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Золоту медаль у конкурсі на звання найкорумпованішої країни отримала Сомалі, за нею йдуть Південний Судан, Сирія, Венесуела, Ємен, Лівія, Бурунді, Екваторіальна Гвінея, Гаїті та Північна Корея.

Як вимірюється рівень корупції в країні

З моменту свого створення в 1995 році Індекс сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index, CPI) став провідним світовим індикатором корупції в державному секторі.

Він оцінює 180 країн і територій як більше чи менше корумповані, використовуючи дані з 13 зовнішніх джерел, включаючи Світовий банк, Всесвітній економічний форум, приватні консалтингові та ризик-менеджмент-фірми, аналітичні центри та інші.

Оцінки — виставлені за шкалою від нуля (0 = високий рівень корупції) до ста (100 = відсутність корупції), залежно від ступеня сприйняття корупції в державному секторі — відображають думки експертів та представників бізнесу.

Коли корупція роз'їдає державу

Утримуючи незавидний титул найкорумпованішої країни планети з 2007 року, Сомалі має дещо спільне зі своїми "суперниками", що пояснює їхній високий рівень корупції. У чому ж полягає зв'язок між зростанням корупції та примноженням конфліктів?

По-перше, для висококорумпованих суспільств характерна велика слабкість держави. Сомалі, найбільш корумпована країна, майже не має держави. За останні 30 років вона пережила катастрофічний голод, невдалі міжнародні інтервенції, потоки біженців, сотні тисяч смертей і нескінченну корупцію, що призвело до постійної відсутності навіть рудиментарних державних служб та інституцій.

Сомалі
Фото: REUTERS/Feisal Omar

Таким чином, сомалійські правоохоронні органи служать лише для тероризування населення, збагачення та обслуговування свого воєначальника. Сомалійці живуть в умовах повсюдного насильства, погроз і злиднів. Інший приклад — Сирія, де корупція і громадянська війна поставили під сумнів функціонування судової системи, яка перетворилася на джунглі, де найбільше виграють ті, хто корумпує суддів.

Занепад державних інституцій

По-друге, корупція призводить до втрати довіри до державних інституцій, що призводить до майже перманентного насильства. Корупція руйнує демократичну систему в нескінченному циклі: збіднілі громадяни отримують гроші, щоб проголосувати за тирана при владі, виборчі комісії купуються і стають маскарадом для проголошення плебісцитів для деспотів, яких ненавидить їхній народ, а незалежні кандидати при владі зазнають погроз, а іноді навіть вбивств...

Наприклад, Південний Судан — це демократичний кошмар з постійними порушеннями прав людини: свавільними арештами, незаконними ув'язненнями, тортурами і вбивствами. У Венесуелі, одній з п'яти найбільш корумпованих країн світу, такі злочини проникли на всі рівні держави, і корупція фактично вбила демократію в країні.

Ще однією причиною того, що корупція підживлює війну, є відсутність свободи преси. Тиранічна політична система, що живиться корупцією, ще більше посилює свій авторитаризм, знищуючи свободу преси. Наприклад, не маючи засобів масової інформації, здатних перешкодити його владі, владимир путін зміцнив свою владу в росії та унеможливив оскарження територіальних амбіцій своєї країни, таких як анексія Криму в 2014 році та напад на Україну в 2022 році.

рф
Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

Щодо Ємену, особливо корумпованої території з дуже низьким рівнем свободи преси, неурядова організація "Репортери без кордонів" зазначає: "Єменські ЗМІ поляризовані різними протагоністами війни і, щоб уникнути репресій, не мають іншого вибору, окрім як дотримуватися лінії того, хто контролює територію, на якій вони розташовані". Як наслідок, з 2014 року Ємен спустошений війною, яка підживлюється корупцією та авторитарною пресою.

Останньою причиною зв'язку між корупцією та війною є важливість економічної нерівності та слабкість економічного розвитку.

Зростання нерівності

У країні, де панує корупція, невелика меншість монополізує національне багатство, тим більше, що корупція — це використання особистої влади в приватних інтересах всупереч колективним інтересам. Коли панує соціальна несправедливість, зростає напруженість і можуть спалахнути громадянські війни. Південний Судан зображують як клептократію — державну систему, в якій правлячий клас привласнює державні ресурси для власної вигоди за рахунок суспільного добробуту.

Зрештою виникає замкнене коло: корупція призводить до перманентної напруженості, потім до насильницьких конфліктів, а потім до злочинів і воєн. Як показує останній звіт Transparency International, країни з високим рівнем корупції — це економічно, політично та соціально нестабільні території, які поступово руйнуються через безперервні війни. За час конфліктів руйнуються всі інститути управління.

Корупція
Фото: УНІАН

Незахищеність спонукає громадян займатися торгівлею людьми. За відсутності національних контролюючих органів виникає відчуття повної безкарності, а корупція набуває системного характеру. Поширення корупції перетворює її на соціальну норму, що призводить до того, що населення найбільш постраждалих країн зрештою розглядає її як єдиний спосіб виживання.

The Conversation

Бертран Венар, професор бізнес-школи Audencia, Франція

Фото: REUTERS/Fayaz Aziz

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