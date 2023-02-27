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Как коррупция подпитывает войну

27 февраля 2023 08:00
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела
Связь между коррупцией и войной
Коррупция и война — два взаимосвязанных бедствия
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела

Коррупция — беда, с которой Украина борется с начала становления независимости и по сей день. И откладывать эту проблему как "не ко времени" нельзя. Поскольку, как показывают исследования, коррупция способствует не только бедности, но и насилию, тяжким преступлениям и войнам. Об этом в своей статье пишет профессор французской бизнес-школы Audencia Бертран Венар. Оригинал опубликован на the Conversation, перевод подготовили Новини.LIVE.

Коррупция и война: две беды, питающие друг друга

В мировом чемпионате по коррупции конкуренция очень жесткая. Неправительственная организация Transparency International недавно опубликовала список стран по уровню восприятия коррупции.

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Золотую медаль в конкурсе на звание самой коррумпированной страны получила Сомали, за ней следуют Южный Судан, Сирия, Венесуэла, Йемен, Ливия, Бурунди, Экваториальная Гвинея, Гаити и Северная Корея.

Как измеряется уровень коррупции в стране

С момента своего создания в 1995 году Индекс восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index, CPI) стал ведущим мировым индикатором коррупции в государственном секторе.

Он оценивает 180 стран и территорий как более или менее коррумпированные, используя данные из 13 внешних источников, включая Всемирный банк, Всемирный экономический форум, частные консалтинговые и риск-менеджмент-фирмы, аналитические центры и другие.

Оценки — выставлены по шкале от нуля (0 = высокий уровень коррупции) до ста (100 = отсутствие коррупции), в зависимости от степени восприятия коррупции в государственном секторе — отражают мнения экспертов и представителей бизнеса.

Когда коррупция разъедает государство

Удерживая незавидный титул самой коррумпированной страны планеты с 2007 года, у Сомали есть несколько общего со своими "соперниками", что объясняет их высокий уровень коррупции. В чем же заключается связь между ростом коррупции и приумножением конфликтов?

Во-первых, для высококоррумпированных обществ характерна большая слабость государства. Сомали, наиболее коррумпированная страна, почти не имеет государства. За последние 30 лет она пережила катастрофический голод, неудачные международные интервенции, потоки беженцев, сотни тысяч смертей и бесконечную коррупцию, что привело к постоянному отсутствию даже рудиментарных государственных служб и институтов.

Сомалі
Фото: REUTERS/Feisal Omar

Таким образом, сомалийские правоохранительные органы служат только для терроризирования населения, обогащения и обслуживания военачальника. Сомалийцы живут в условиях повсеместного насилия, угроз и нищеты. Другой пример — Сирия, где коррупция и гражданская война поставили под сомнение функционирование судебной системы, которая превратилась в джунгли, где больше всего выигрывают те, кто коррумпирует судей.

Упадок государственных институтов

Во-вторых, коррупция приводит к потере доверия к государственным институтам, что приводит к почти перманентному насилию. Коррупция разрушает демократическую систему в бесконечном цикле: обедневшие граждане получают деньги, чтобы проголосовать за тирана у власти, избирательные комиссии покупаются и становятся маскарадом для провозглашения плебисцитов для деспотов, которых ненавидит их народ, а независимые кандидаты при власти подвергаются угрозам, а иногда даже убийствам...

К примеру, Южный Судан — это демократический кошмар с постоянными нарушениями прав человека: произвольными арестами, незаконными заключениями, пытками и убийствами. В Венесуэле, одной из пяти наиболее коррумпированных стран мира, такие преступления проникли на все уровни государства, и коррупция фактически убила демократию в стране.

Еще одной причиной того, что коррупция подпитывает войну, является отсутствие свободы прессы. Тираническая политическая система, питающаяся коррупцией, еще больше усиливает свой авторитаризм, уничтожая свободу прессы. Например, не имея средств массовой информации, способных помешать его власти, владимир путин укрепил свою власть в россии и сделал невозможным обжалование территориальных амбиций своей страны, таких как аннексия Крыма в 2014 году и нападение на Украину в 2022 году.

рф
Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

Относительно Йемена, особо коррумпированной территории с очень низким уровнем свободы прессы, неправительственная организация "Репортеры без границ" отмечает: "Йеменские СМИ поляризованы разными протагонистами войны и, чтобы избежать репрессий, не имеют другого выбора, кроме как придерживаться линии контролирующего территорию, на которой они расположены". Как следствие, с 2014 года Йемен опустошен войной, подпитываемой коррупцией и авторитарной прессой.

Последней причиной связи между коррупцией и войной является важность экономического неравенства и слабость экономического развития.

Рост неравенства

В стране, где царит коррупция, небольшое меньшинство монополизирует национальное богатство, тем более что коррупция — это использование личной власти в частных интересах вопреки коллективным интересам. Когда властвует социальная несправедливость, растет напряженность и могут вспыхнуть гражданские войны. Южный Судан изображается как клептократия — государственная система, в которой правящий класс присваивает государственные ресурсы для собственной выгоды за счет общественного благосостояния.

В конце концов возникает замкнутый круг: коррупция приводит к перманентной напряженности, затем к насильственным конфликтам, а затем к преступлениям и войнам. Как показывает последний отчет Transparency International, страны с высоким уровнем коррупции — это экономически, политически и социально нестабильные территории, постепенно разрушающиеся из-за непрерывных войн. За время конфликтов рушатся все институты управления.

Корупція
Фото: УНИАН

Незащищенность побуждает граждан заниматься торговлей людьми. При отсутствии национальных контролирующих органов возникает чувство полной безнаказанности, а коррупция приобретает системный характер. Распространение коррупции превращает ее в социальную норму, что приводит к тому, что население наиболее пострадавших стран в конечном счете рассматривает ее как единственный способ выживания.

The Conversation

Бертран Венар, профессор бизнес-школы Audencia, Франция

Фото: REUTERS/Fayaz Aziz

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