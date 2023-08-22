Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: google

Останнім часом побільшало людей, які зобов’язані прийти до ТЦК, але не зробили цього. Ключовою проблемою у цій ситуації став страх та недостатня мотивація воювати.

Як переконати військовозобов'язаних у зворотньому та змотивувати їх вступити до лав ЗСУ, відповів під час брифінгу на питання від Новини.LIVE міністр оборони України Олексій Резніков.

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За словами міністра оборони, "найкращим" прикладом у цій ситуації будуть ветерани війни.

"Ви абсолютно праві. Ми сьогодні працюємо над різними підходами. Радимось з військовими, радимось зі ветеранами. Робимо мотивуючі ролики, маємо позитивну оцінку. Але найкращим прикладом будуть ветерани. Рівний з рівним буде розмовляти", — відповів Резніков.

Нагадаємо, у Міноборони розпочинають кампанію із заохочення військовозобов'язаних, що передбачає оновлення даних у ТЦК. Її презентувала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Також ми писали, що оновлення інформації у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки не означає подальшу мобілізацію. За законом України цю процедуру має пройти кожен, хто стоїть на обліку.