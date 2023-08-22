Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова arrow

Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

22 серпня 2023 11:25
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова
Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Останнім часом побільшало людей, які зобов’язані прийти до ТЦК, але не зробили цього. Ключовою проблемою у цій ситуації став страх та недостатня мотивація воювати. 

Як переконати військовозобов'язаних у зворотньому та змотивувати їх вступити до лав ЗСУ, відповів під час брифінгу на питання від Новини.LIVE міністр оборони України Олексій Резніков.

Читайте також:

Питання: одна справа отримати зброю й техніку, інша — кому нею управляти. Як мотивувати людей іти в армію?

За словами міністра оборони, "найкращим" прикладом у цій ситуації будуть ветерани війни. 

"Ви абсолютно праві. Ми сьогодні працюємо над різними підходами. Радимось з військовими, радимось зі ветеранами. Робимо мотивуючі ролики, маємо позитивну оцінку. Але найкращим прикладом будуть ветерани. Рівний з рівним буде розмовляти", — відповів Резніков. 

Нагадаємо, у Міноборони розпочинають кампанію із заохочення військовозобов'язаних, що передбачає оновлення даних у ТЦК. Її презентувала заступниця міністра оборони Ганна Маляр. 

Також ми писали, що оновлення інформації у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки не означає подальшу мобілізацію. За законом України цю процедуру має пройти кожен, хто стоїть на обліку. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

None

Головні новини України 21 серпня: базування F-16 та оборонні домовленості

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз