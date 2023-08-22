Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: google

В последнее время стало больше людей, которые обязаны прийти в ТЦК, но не сделали этого. Ключевой проблемой в этой ситуации стал страх и недостаточная мотивация воевать.

Как убедить военнообязанных в обратном и мотивировать их вступить в ряды ВСУ, ответил на брифинге на вопрос от Новини.LIVE министр обороны Украины Алексей Резников.

Читайте также:

Вопрос: одно дело получить оружие и технику, другое — кому ими управлять. Как мотивировать людей идти в армию?

По словам министра обороны, "лучшим" примером в этой ситуации будут ветераны войны.

"Вы абсолютно правы. Мы сегодня работаем над разными подходами. Советуемся с военными, советуемся с ветеранами. Делаем мотивируя ролики, имеем положительную оценку. Но лучшим примером будут ветераны. Равный с равным будет разговаривать", — ответил Резников.

Напомним, в Минобороны начинают кампанию по поощрению военнообязанных, которая предусматривает обновление данных в ТЦК. Ее презентовала заместитель министра обороны Анна Маляр.

Также мы писали, что обновление информации в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки не означает дальнейшую мобилизацию. По закону Украины, эту процедуру должен пройти каждый стоящий на учете.