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Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

22 августа 2023 11:25
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова
Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В последнее время стало больше людей, которые обязаны прийти в ТЦК, но не сделали этого. Ключевой проблемой в этой ситуации стал страх и недостаточная мотивация воевать.

Как убедить военнообязанных в обратном и мотивировать их вступить в ряды ВСУ, ответил на брифинге на вопрос от Новини.LIVE министр обороны Украины Алексей Резников.

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По словам министра обороны, "лучшим" примером в этой ситуации будут ветераны войны.

"Вы абсолютно правы. Мы сегодня работаем над разными подходами. Советуемся с военными, советуемся с ветеранами. Делаем мотивируя ролики, имеем положительную оценку. Но лучшим примером будут ветераны. Равный с равным будет разговаривать", — ответил Резников.

Напомним, в Минобороны начинают кампанию по поощрению военнообязанных, которая предусматривает обновление данных в ТЦК. Ее презентовала заместитель министра обороны Анна Маляр.

Также мы писали, что обновление информации в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки не означает дальнейшую мобилизацию. По закону Украины, эту процедуру должен пройти каждый стоящий на учете.

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