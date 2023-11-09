Як пришвидшити мобілізацію — боєць ЗСУ відповів та вказав на важливі помилки

Українські військовослужбовці на бойовому завданні. Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook

З початку повномасштабної війни в Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Тож, не дивно, що за ці майже два роки громадяни відчувають втому, а на фронті помітний брак живої сили. Наразі багато військовозобов’язаних чоловіків не хочуть йти до війська.

Які на це є причини та як влада може виправити ситуацію, щоб мотивувати українців встати на захист країни? На ці запитання відповів лідер громадської організації С14, заступник командира 14 окремого полку ЗСУ Євген Карась в інтерв’ю ТСН.ua.

Читайте також:

Євген Карась. Фото: Новинарня

За словами бійця ЗСУ, перша причина послаблення мобілізації — страх. Більшість чоловіків лякає короткий проміжок часу від військових навчань до лінії фронту.

"Збройні сили мають забезпечити, що людина проходить навчання, поступає в підрозділ, поступово вступає в бойову роботу, а не умовно місяць учебки, місяць — в бригаді, і потім ти вже в Авдіївці. Це, звичайно, сильний контраст. Це дуже сильно людей обтяжує, це їх лякає. Тут немає простих рішень", — зазначив Карась.

Другою причиною, чому добровольців приєднатися до лав ЗСУ поменшало, — недостойна поведінка командування. За словами активіста, деякі начальники бригад можуть порушувати права солдатів "радянським мисленням".

"І люди не хочуть бути гарматним м’ясом. Тому це все дуже складно. Це можеш вирішувати лише ти сам на своєму місці. Пробуй потрапити в ті підрозділи, де ти зможеш виконувати функції, які ти хочеш. Або вже на удачу. Достукуйтесь до депутатів", — зауважив Карась.

Раніше ми писали, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив про посилення мобілізації — воювати будуть усі чоловіки.

Нагадаємо, ми розповідали, що в поліції дали відповідь, чи справді в Україні можлива мобілізація зеків.

Також ми повідомляли, що військовий аналітик назвав умови, за яких Україна зможе мобілізувати ще мільйон людей.